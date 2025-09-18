न्यासा देवगन को लॉन्च करना चाहते हैं करण जौहर, कई बार कर चुके फोन, लेकिन काजोल...

Kajol On Nysa Devgan Bollywood Debut: अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन 21 साल की हो चुकी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनकी तस्वीरें और वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. हालांकि न्यासा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं, लेकिन वे पपराजी अकाउंट्स और अपने दोस्तों की पोस्ट में अक्सर नजर आती हैं. इसी वजह से फैंस के बीच चर्चा होती है कि क्या वे फिल्मों में कदम रखेंगी?

वहीं, ऐसा भी माना जा रहा है कि करण जौहर भी न्यासा को लॉन्च करना चाहते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब काजोल से पूछा गया कि क्या उनके बच्चों को फिल्मों के लिए ऑफर मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा, '1-2 फोन आए हैं'. काजोल ने आगे साफ किया कि फिलहाल उनकी बेटी फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं रखती. उन्होंने कहा, 'अगर न्यासा को कभी फिल्मों में आना होगा या कुछ और करना होगा, तो वह खुद बताएगी और परिवार हर फैसले में उसका साथ देगा'.

न्यासा के डेब्यू पर बोलीं काजोल

एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में भी काजोल ने इस मामले पर अपनी राय रखी थी. उन्होंने बताया, 'बिल्कुल नहीं… वो अब 22 साल की होने वाली है और मुझे लगता है उसने मन बना लिया है कि फिल्मों में नहीं आना है'. काजोल के इस बयान से एक बार फिर ये साफ हो गया कि न्यासा का फिलहाल बॉलीवुड में आने का कोई प्लान नहीं है और वो अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं. हालांकि, उनके साथ के कई स्टारकिड्स डेब्यू कर चुके हैं.

अजय देवगन का खुलासा

'कॉफी विद करण' के 8वें सीजन में अजय देवगन ने भी बेटी न्यासा को लेकर उड़ रही सभी अफवाहों पर विराम लगाया था. उन्होंने कहा था, 'अभी के लिए न्यासा का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं है. मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिंग करना चाहती है. लेकिन अगर कल को उसका मन बदलता है, तो लोग ये पुराना इंटरव्यू निकाल लेंगे. अभी के लिए जीरो परसेंट चांस है'.

मनीष मल्होत्रा का वायरल पोस्ट

करण जौहर ही नहीं, बल्कि कई लोग न्यासा को फिल्मों में देखना चाहते हैं. कुछ समय पहले फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने न्यासा की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. वो तस्वीरें तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. खास बात ये थी कि मनीष ने कैप्शन में लिखा था, 'नयसा सिनेमा आपका इंतजार कर रहा है'. इस एक लाइन ने फैंस की उम्मीदें और बढ़ा दीं कि शायद वो जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू कर सकती हैं.