‘अरमान नहीं उदय चोपड़ा से ब्रेकअप के बाद हुआ था हर्ट…’, काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने बयां किया अपने दिल का दर्द!

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने एक्टर उदय चोपड़ा के साथ अपने ब्रेकअप को पेनफुल बताया है. वहीं अरमान कोहली के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी बात की है. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.
Trending Photos
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म 'शशश..' से की थी जिसके बाद उन्होंने दो और फिल्मों में काम किया. मगर काजोल की बहन और एक्ट्रेस तनुजा की बेटी होने के बावजूद तनीषा बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाईं और उनकी तीनों फिल्में फ्लॉप हो गईं. वहीं तनीषा के करियर से ज्यादा उनकी लव लाइफ को लेकर मीडिया में खबरें छपती थीं, जिसमें 'धूम' एक्टर उदय चोपड़ा और अरमान कोहली के साथ उनके रिश्ते ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं एक्ट्रेस ने मीडिया से बात करते हुए अपने हार्ट ब्रेक के बारे में बात की है और कैसे उस समय उनकी मां तनुजा ने सबसे ज्यादा उनकी मदद की थी.
रेलेशनशिप और हार्टब्रेक
तनीषा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने दिल का हाल बयां करते हुए बताया कि 'उदय चोपड़ा के साथ ब्रेकअप अरमान कोहली से अलग होने से ज्यादा दर्दनाक था.' उन्होंने कहा, 'अरमान के साथ अलग होना उनके लिए ज्यादा पेनफुल नहीं था. मगर उदय को खोना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त भी थे और एक दूसरे को सालों से जानते थे.' आपको बता दें, उदय चोपड़ा के साथ ब्रेकअप के बाद तनीषा सलमान खान के शो 'बिग बॉस' का हिस्सा बनी थीं जहां वो अरमान कोहली से मिलीं और उनके प्यार में पड़ गईं. बिग बॉस के हाउस में ऑन स्क्रीन अरमान के साथ उनके इंटीमेट सीन ने काफी बवाल मचाया था जिससे उनकी बहन काजोल और मां तनुजा काफी गुस्सा हो गए थे. वहीं सलमान खान ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की थी.
यह भी पढ़ें: Badshah के ‘The Unfinished Tour’ का हुआ शानदार आगाज, स्टेज पर Nora Fatehi की सरप्राइज एंट्री से शो में लगे चार-चांद!
प्यार पर करती हैं भरोसा
वहीं तनीषा हार्टब्रेक को लाइफ का एक आम पार्ट मानती हैं और ये कभी उन्हें आगे प्यार पर भरोसा करने से रोक नहीं सकता है. तनिषा प्यार को फील करना चाहती हैं और उससे मिलने वाले अनुभव को हमेशा संभाल कर रखना चाहती हैं. वहीं तनीषा अपनी लाइफ में मां तनुजा को रोल मॉडल मानती हैं और पर्सनल लाइफ, करियर और डेली लाइफ में आई परेशानियों को सॉल्व और सहारे के लिए वो अपनी मां की ओर देखती हैं.
नेगेटिव थॉट्स
तनीषा ने नेगेटिव थॉट्स को लेकर भी बात की, उन्होंने कहा हर किसी के मन में कभी न कभी नाकारात्मक विचार आ ही जाते हैं लेकिन जब प्रॉब्लम से निपटने की बात आती है तो वो हमेशा अपनी मां से सलाह लेती हैं. वहीं काम में आई समस्याओं के लिए वो अपने दोस्तों से राय लेती हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.