काजोल ने शुरू किया था स्नीकर्स-विद-लहंगा का ट्रेंड, चैट शो में मनीष मल्होत्रा ने किया खुलासा

चैट शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ के आने वाले एपिसोड में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा बतौर गेस्ट शामिल होंगे. इसका एक प्रोमो मेकर्स ने सोशल मीडिया पर जारी किया है. इस प्रोमो में मनीष मल्होत्रा ने खुलासा किया कि स्नीकर्स-विद-लहंगा का ट्रेंड काजोल ने शुरू किया था. शो के निर्माता प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर नए एपिसोड का एक टीजर जारी किया.

इसके कैप्शन में लिखा है, "बातचीत कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, नया एपिसोड जल्द रिलीज होगा."

काजोल ने स्नीकर्स-विद-लहंगा का ट्रेंड

Add Zee News as a Preferred Source

इस प्रोमो में मनीष मल्होत्रा काजोल और ट्विंकल के साथ दिल खोलकर बात करते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनका पहला डिजाइन ब्रीफ एक अंतिम संस्कार के सीन के लिए था. मनीष ने बताया कि उन्हें बताया गया था कि यह एक अंतिम संस्कार का सीन है, फिर भी अभिनेत्री को खूबसूरत दिखना है. उनके लिए ऐसी ड्रेस डिजाइन करना.

मनीष मल्होत्रा ​​ने यह भी खुलासा किया कि इंस्टाग्राम के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही स्नीकर्स-विद-लहंगा ट्रेंड शुरू करने का श्रेय काजोल को जाता है. जब ट्विंकल ने डिजाइनर से उस एक एक्टर के बारे में पूछा जिसके लिए डिजाइन करना उन्हें पसंद नहीं आया, तो मनीष मल्होत्रा ​​ने कोई जवाब नहीं दिया और वह इस सवाल को टालते दिखे.

चैट शो में मनीष मल्होत्रा ने किया खुलासा

दूसरी ओर, सोनाक्षी को एपिसोड के दौरान बीटीएस फैशन के बारे में बात करते हुए दिखाया गया. उन्होंने यह भी कहा कि कई बार सेलेब्स किसी की खूब बुराई करते हैं और बाद में कहते हैं कि लेकिन वह दिल से बहुत अच्छा शख्स है.

सोनाक्षी सिन्हा ने यह भी स्वीकार किया कि वह फिल्मों में अपने स्टंट खुद करती हैं. बताया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की बहुप्रतीक्षित ड्रामा ‘जटाधरा’ के कई स्टंट सोनाक्षी ने खुद ही शूट किए हैं.

'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को ट्विंकल खन्ना और काजोल होस्ट कर रही हैं. इससे पहले शो में करण जौहर और जान्हवी कपूर गेस्ट बनकर आए थे. दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे शो में किए थे. यह शो हर गुरुवार को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है.