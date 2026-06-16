Kala Hiran Movie Controversy: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर गोविंद नामदेव इन दिनों एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. सलमान खान के 1998 के काले हिरण वाले मामले पर ‘काला हिरण’ नाम की एक फिल्म बन रही है. इस फिल्म के पहले टीजर में गोविंद नामदेव नजर आए थे. लेकिन टीजर रिलीज होने के बाद उन्होंने इस फिल्म से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया. उनका कहना था कि उन्हें जैसी कहानी बताई गई थी, फिल्म वैसी बिल्कुल नहीं है. एक्टर के इस बयान के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी काफी नाराज हो गए हैं.
साथ ही उन्होंने एक्टर के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है. इस मामले में नया मोड़ आया है, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने गोविंद नामदेव को लीगल नोटिस भेज दिया है. अमित जानी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी और एक्टर से 7 दिनों के अंदर सबके सामने माफी मांगने को कहा है. इतना ही नहीं, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपये देने की मांग भी की है. अमित जानी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर गोविंद ने ऐसा नहीं किया, तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इस फिल्म को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब इसका पहला टीजर सामने आया. हालांकि, मेकर्स ने फिल्म में कहीं भी सीधे तौर पर सलमान खान के नाम का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसमें एक किरदार का नाम ‘अयान खान’ रखा गया है. ये किरदार दिखने में काफी हद तक सलमान खान जैसा ही लगता है. गोविंद नामदेव ने सलमान खान के साथ 'वॉन्टेड' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. वहीं, टीजर देखने के बाद गोविंद नामदेव ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे इसे देखकर चौंक गए, क्योंकि जो कहानी बताई गई थी ये उससे अलग है.
उन्होंने बताया कि उन्होंने जैसी शूटिंग की थी, फिल्म उससे बिल्कुल अलग है. गोविंद नामदेव से पहले एक और एक्टर सोनू मिश्रा भी इस फिल्म को लेकर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं. सोनू मिश्रा को पहले इस फिल्म में सलमान खान जैसा दिखने वाला लीड रोल निभाना था. लेकिन उन्होंने सिर्फ दो दिन की शूटिंग करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया. सोनू मिश्रा का आरोप था कि ये फिल्म एकतरफा कहानी दिखा रही है और इसमें सुपरस्टार की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है. ये विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा था.
सोनू मिश्रा ने जब मेकर्स से स्क्रिप्ट और एग्रीमेंट मांगा, तो उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलीं जो उनके उसूलों के खिलाफ थीं, इसलिए उन्होंने फिल्म से दूरी बना ली. ये पूरी फिल्म सलमान खान के उसी फेमस 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े कानूनी विवादों में से एक रहा है. फिल्म के मेकर्स का कहना है कि ये एक फिक्शनल कहानी है और इसका किसी से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन टीजर और किरदारों को देखकर लोग इसे सलमान खान से ही जोड़कर देख रहे हैं. जहां कुछ लोग फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं.
वहीं, एक्टर गोविंद नामदेव की ओर से अभी तक इस 50 लाख रुपये के लीगल नोटिस पर अपनी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद क्या नया मोड़ लेता है. बता दें, फिल्म ‘काला हिरण’ पहले 20 जून, 2026 को आने वाली थी. मेकर्स ने इसकी तारीख बदलकर 12 जून 2026 कर दी, ताकि ये वक्त से पहले रिलीज हो सके. मगर कानूनी पचड़ों और खासकर अभिनेता सलमान खान की कोर्ट याचिका के बाद फिल्म पर संकट के बादल छा गए. फिलहाल ये पूरा मामला अदालत में अटका हुआ है.