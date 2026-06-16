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सलमान खान ब्लैकबक केस पर बनी ‘काला हिरण’ पर बढ़ा बवाल! प्रोड्यूसर ने एक्टर गोविंद नामदेव को भेजा 50 लाख का लीगल नोटिस

Kala Hiran Movie Controversy: सलमान खान के 1998 वाले काले हिरण केस पर बन रही फिल्म ‘काला हिरण’ को लेकर विवाद तेजी से बढ़ता ही जा रहा है. फिल्म के एक्टर गोविंद नामदेव और प्रोड्यूसर अमित जानी अब आमने-सामने आ गए हैं. आखिरकार क्या है ये पूरा माजरा? चलिए बताते हैं इस पूरी खबर में.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 16, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:53 AM IST
सलमान खान ब्लैकबक केस पर बनी ‘काला हिरण’ पर बढ़ा बवाल! प्रोड्यूसर ने एक्टर गोविंद नामदेव को भेजा 50 लाख का लीगल नोटिस
Image Credit: Kala Hiran Movie Controversy

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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