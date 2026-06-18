'काला हिरण' फिल्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है. निर्माता अमित जानी लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें फिल्म की रिलीज से पहले लगातार धमकियां मिल रही हैं. अब उन्होंने आरोप है लगाया है कि उन्हें अलग-अलग जगहों से धमकी भरे फोन और मैसेज मिल रहे हैं.
अमित जानी ने कहा, 'काला हिरण' का टीजर हम लोग रिलीज कर चुके हैं. सलमान खान हमारी फिल्म को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में गए हुए हैं. 19 जुलाई को मामले की सुनवाई है. इससे पहले भी हजारों लोगों ने डी कंपनी के नाम से मुझे कई धमकियां दीं. हमने उन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि यह उनके टूलकिट गैंग का हिस्सा है, जो पेड है. हमने पहले भी कहा था कि सलमान दो मोर्चों पर खड़े हैं. एक तरफ वह कानूनी कार्रवाई का दिखावा कर रहे हैं और हाईकोर्ट में नोटिस दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोगों से धमकियां दिलवा रहे हैं.''
उन्होंने आगे कहा, 'रात 12 बजे मैं जब जोधपुर पहुंचा तो शहजाद भट्टी, जिसे भारतीय एजेंसियों ने आतंकवादी घोषित किया है और जो आईएसआई के लिए काम करता है, उसने मुझे मैसेज किया. मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फिर मैसेज किया और कहा कि वह शहजाद भट्टी है और मुझसे बात करना चाहता है. इसके बाद उसका फोन आया. मैंने फोन उठाया तो उसने बताया कि उसे जानकारी है कि मैं जोधपुर में हूं. इससे मुझे लगा कि वह मेरी रेकी कर रहा है. इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई एंटी गैंग वाले मेरे घर और ऑफिस पर हमले की साजिश रच चुके हैं. हरियाणा के डीजीआई ने भी बताया था कि वहां के चार गैंग मुझे मारना चाहते हैं और किसी भी समय हमला कर सकते हैं. इसी वजह से मुझे गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा दी गई है.''
उन्होंने कहा, ''शहजाद भट्टी ने मुझे करीब 20 से 25 मैसेज किए. उसने हथियारों की तस्वीरें भी भेजीं और कहा कि न तो लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती है और न ही सलमान खान से दुश्मनी, फिर मैं बीच में क्यों आ रहा हूं. उसने कहा कि अगर मैं उनके साथ दोस्ती करूं तो फिल्म में जितना पैसा लगा है, उससे ज्यादा पैसा दे देंगे. अगर दुश्मनी करूंगा तो वे भारत, पाकिस्तान, कनाडा या दुनिया में कहीं भी किसी को भी मार सकते हैं. उसने मुझे बम धमाके में मारने और मेरी लोकेशन पता होने की बात भी कही. उसने कहा कि मेरे नाम की सुपारी दी गई है. वह लगातार मुझे फिल्म 'काला हिरण' रिलीज न करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो उसकी मेरे साथ दुश्मनी हो जाएगी.'
अमित जानी ने आगे कहा, ''मुझे जो कॉल और मैसेज मिले हैं, और पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी द्वारा जो धमकियां दी जा रही हैं, उसकी पूरी जानकारी मैंने गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, राजस्थान के डीजीपी, जोधपुर के पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारियों को दे दी है. मैं उदयपुर जा रहा हूं और वहां के एसएसपी को भी यह जानकारी दूंगा. मैंने सीआरपीएफ और वीआईपी सुरक्षा सेल समेत सभी संबंधित अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है.''
उन्होंने कहा, ''मैं एक फिल्म बना रहा हूं, कोई गैंगवार नहीं लड़ रहा हूं. कभी मुझे पाकिस्तान से धमकी आती है, कभी कश्मीर से और कभी दिल्ली से. इनमें गला काटने, मुंबई आने पर जान से मारने, एयरपोर्ट से उठाकर समुद्र में फेंकने और तेजाब फेंकने जैसी बातें कही जाती हैं. आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को रोज 1,000 धमकियां मिलें तो उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा.''