'जो हो गया है आप उसे बदल नहीं सकते...' दीपिका के बाहर निकलते ही कल्कि 2898 AD डायरेक्टर नाग अश्विन का क्रिप्टिक पोस्ट, मच रहा हंगामा

Nag Ashwin on Deepika Padukone: 2024 में आई कल्कि 2898 AD फिल्म का डायरेक्शन नाग अश्विन ने किया था. ऐसे में दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के सीक्वेल से बाहर निकालने के आधिकारिक ऐसान के बाद नाग ने ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट किया है जिसे दीपिका के ऊपर लिए गए फैसले से कनेक्ट करके देखा जा रहा है.

नाग का क्रिप्टिक पोस्ट

नाग अश्विन ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के पुराने सीन की एक फोटो शेयर की है. इस फोटो को शेयर करते हुए डायरेक्टर ने लिखा- 'जो हो गया है आप उसके बदल नहीं सकते हैं. लेकिन, जो हो सकता है उसे आप चूज जरूर कर सकते हैं.' नाग अश्विन का ये क्रिप्टिक पोस्ट उस वक्त आया है जब चारों तरफ मेकर्स के दीपिका को फिल्म के निकालने के फैसले को लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है. इस पोस्ट से ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि नाग मेकर्स के फैसले से खुश नहीं है.

यूजर्स कर रहे कमेंट

इस पोस्ट के बाद फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'ऐसा लग रहा है कि नाग काफी गुस्से में हैं.' दूसरे ने लिखा-'मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा दीपिका को मदरहुड से सिर्फ जुड़ नहीं है.'

मेकर्स ने निकाला फिल्म से बाहर

कल्कि फिल्म में दीपिका ने सुमति का रोल प्ले किया था. लेकिन गुरुवार की सुबह कल्कि फिल्म के मेकर्स ने आधिकारिक पोस्ट किया जिसने बवाल ही मचा दिया. इस पोस्ट में लिखा-'हम आप सभी को आधिकारिक तौर पर बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण कल्कि फिल्म के सीक्वेल का हिस्सा नहीं है. हम लोगों ने बातचीत के बाद ये फैसला लिया है. फिल्म के पहले पार्ट का सफर काफी लंबा रहा, लेकिन अब उनके साथ पार्टनशिप नहीं कर पाएंगे. कल्कि जैसी फिल्में कमिटमेंट मांगती हैं. हम उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं.' इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफी तेज है. कुछ फैंस दीपिका को लिए गए इस फैसले से काफी नाराज है और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.