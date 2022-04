केआरके ने किया अभिषेक बच्चन की 'दसवीं' का रिव्यू , बोले- डायरेक्टर ने बर्बाद कर दी फिल्म

नई दिल्ली: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की नई फिल्म 'दसवीं' (Dasvi) रिलीज हो चुकी है, जिसे लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में अभिषेक के साथ-साथ यामी गौतम और निम्रत कौर की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. लेकिन खुद को फिल्म क्रिटिक घोषित कर चुके कमाल आर खान (Kamaal R Khan) उर्फ केआरके को अभिषेक बच्चन की ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर तुषार जलोटा और स्क्रिप्ट राइटर डॉ. कुमार विश्वास पर तंज कसा है.

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की फिल्म 'दसवीं' को लेकर केआरके (KRK) ने कई ट्वीट्स किए हैं. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, 'फिल्म दसवीं देखी और ये सिर्फ ओटीटी पर ही रिलीज होनी चाहिए. डॉक्टर कुमार विश्वास भाई कवि हो कविता पढ़ो. फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना एक अलग चीज होती है, जिसका आपसे कोई लेना-देना नहीं है. डायरेक्टर तुषार जलोटा साहब बेहतर होता कि फिल्म डायरेक्ट करने से पहले दसवीं पास कर लेते'.

Have watched #Dasvi and it deserves #OTT release only. @DrKumarVishwas Bhai Kavi Ho Kavita Padho. Writing a film Script is another work which has nothing to do with you. Director Tushar Jalota saheb Behtar Hota direction ki Dasvi Paas kar Lete film direct Karne Se Pahle.

