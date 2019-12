इस एक्टर ने पीएम मोदी और अमित शाह से की ये गुजारिश, लोग बोले- बंदे ने दिल जीत लिया

नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता कमाल आर खान (Kamaal R Khan) को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है. वे अक्सर ऐसे ट्वीट करते हैं, जो सुर्खियां बन जाते हैं. अब उन्होंने पीएम मोदी (Narendra Modi) और अमित शाह (Amit Shah) से खास गुजारिश की है. केआरके ने ट्वीट किया है कि मैं मांग करता हूं कि सरकार को प्रत्येक दंपति के लिए 2 बच्चे का कानून लाना चाहिए और उन सभी मुल्लाओं को जेल में डालना चाहिए, जो इस कानून का विरोध करते हैं. देश इन मुल्लाओं से बड़ा है.

I demand that government must bring the law “2 children for each couple”. And government should put all those Mullahs in the jail, who oppose this law! Country is bigger than these Mullahs. @AmitShah @PMOIndia

— KRK (@kamaalrkhan) December 24, 2019