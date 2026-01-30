KRK को कोर्ट से राहत, मुंबई के ओशिवारा फायरिंग मामले में मिली जमानत; पूरा मामला?

Advertisement
मुंबई के अंधेरी के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत में दो बार फायरिंग की तेज आवाज आई थी. गनीमत रही कि किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई. रिहायशी बिल्डिंग में लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा और मॉडल प्रतीक वैध भी रहते हैं. उन्होंने रात के समय फायरिंग आवाज सुनी थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:12 PM IST
मुंबई में ओशिवारा फायरिंग की घटना से जुड़े मामले में फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके को बड़ी राहत मिली है. केआरके को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. केआरके को 23 जनवरी की शाम को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया. अब हफ्ते भर बाद उन्हें जमानत मिल गई है.

दरअसल, मुंबई के अंधेरी के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत में दो बार फायरिंग की तेज आवाज आई थी. गनीमत रही कि किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई. रिहायशी बिल्डिंग में लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा और मॉडल प्रतीक वैध भी रहते हैं. उन्होंने रात के समय फायरिंग आवाज सुनी थी.

कमाल राशिद खान को बड़ी राहत

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि फायरिंग केआरके के घर की तरफ से हुई थी. पुलिस ने केआरके को 23 जनवरी की शाम को गिरफ्तार किया था और मामले की जांच की थी. मामले में केआरके मुख्य संदिग्ध हैं, और पुलिस ने उनसे कई दिनों तक लगातार पूछताछ की और घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट भी किया था.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पूछताछ में केआरके ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस अपनी बंदूक की सफाई कर रहे थे, और उसी दौरान घटना हुई थी. पुलिस ने उनकी लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त कर लिया और मौके से जिंदा कारतूस भी बरामद किए.

केआरके का विवादों से गहरा नाता 

इससे पहले केआरके ने ब्रांदा कोर्ट में पेशी के समय अपना पक्ष रखा था और दावा किया था कि वे बॉलीवुड स्टार्स पर टिप्पणी करते हैं, इस वजह से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. उनके पास पहले से लाइसेंसी हथियार है और वे किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे.

कोर्ट में केआरके की तरफ से एक अनजान शख्स के होने का दावा भी किया गया, जिसने दो राउंड फायरिंग की. उन्होंने पुलिस के दावों को कोर्ट में गलत बताया था. यह पहला मौका नहीं है, जब केआरके किसी तरह के विवाद में फंसे हैं. इससे पहले भी केआरके अपने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो को लेकर कार्रवाई झेल चुके हैं.

