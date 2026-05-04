प्रशांत किशोर की सलाह से थलापति विजय ने पलट दिया तमिलनाडु का खेल, कमल हासन की 'चूक' से सबक!

Thalapathy Vijay TN Chunav 2026 Debut: तमिलनाडु की राजनीति में इस बार एक नया नाम तेजी से उभरता दिख रहा है-थलापति विजय. फिल्मी दुनिया में पहले से बड़ी पहचान रखने वाले विजय ने राजनीति में कदम रखते ही अलग रणनीति अपनाई. उन्होंने शुरुआत से ही जमीनी मुद्दों पर ध्यान दिया और जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की. यही वजह है कि उनकी पार्टी को कम समय में ही मजबूत समर्थन मिलता नजर आ रहा है. राजनीतिक गलियारों में अब उनकी चर्चा लगातार बढ़ रही है. ऐसे में विजय की रणनीति को समझने के लिए कमल हासन का उदाहरण सामने है. कमल हासन ने भी राजनीति में एंट्री की थी, लेकिन उनकी पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई.

कमल हासन की गलती से लिया सबक

विश्लेषकों का मानना है कि संगठन को मजबूत करने और जमीनी पकड़ बनाने में कमी रह गई थी. विजय ने इसी 'चूक' से सीख ली और शुरुआत से ही संगठन विस्तार और स्थानीय नेतृत्व को प्राथमिकता दी. एमजी रामचंद्रन यानी MGR और जयललिता की ही तरह पूरी तरह राजनीति में आ गए. MGR और जयललिता तो मुख्यमंत्री भी बने थे. अब विजय ने भी अपना भाग्य आजमाया है और पहले ही प्रयास में वे शानदार जीत हासिल करते दिख रहे हैं. दरअसल, जब साल 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) बनाई. उसी समय उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वे फिल्मों से संन्यास लेकर पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देंगे. यही बात उन्हें कमल हासन से अलग करती है. विजय के अनुसार उनकी आखिरी फिल्म 'जना नायकन' होगी, जो जनवरी में रिलीज होनी थी. हालांकि, कोर्ट केस में फंसकर अभी तक रिलीज नहीं हुई है.

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एक्टर का मानना है कि राजनीति कोई काम नहीं है जिसे आधे-अधूरे तरीके से किया जाए. वहीं, अगर प्रदेश के इतिहास पर गौर करें तो यही पैटर्न स्टार्स की राजनीति को सही साबित करता है. MGR और जयललिता ने भी सत्ता मजबूत करने से पहले फिल्मों को पूरी तरह छोड़ दिया था. लेकिन, कमल हासन और रजनीकांत फिल्मों और राजनीति दोनों में साथ-साथ सक्रिय हैं. शायद यही वजह रही कि चुनावों में ज्यादा सफल नहीं रहा.

यही मानना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी था. लगभग 7 महीने पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि अगर थलापति विजय अच्छे से चुनाव लड़ें तो उनके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं. साथ ही प्रशांत किशोर ने विजय को यह सलाह दी थी कि उन्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी.

विजय को किंगमेकर बनाने में काम आई प्रशांत किशोर की सलाह

दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर से विजय (TVK) की रैली में शिरकत करके को लेकर बात की थी. इसपर किशोर कहा था, 'हम में कुछ भी कॉमन नहीं है. वह सुपरस्टार हैं और मैं नहीं हूं. हालांकि, अगर वह अच्छे से चुनाव लड़ें तो उनके जीतने की बहुत संभावनाएं हैं. वह भी या तो फर्श पर रहेंगे या अर्श पर.' उन्होंने आगे कहा, 'हम सभी एक बात भूल जाते हैं, देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैकल्पिक राजनीति में विश्वास करता है. उन्हें ऐसी राजनीति चाहिए, जो टीवीके के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.'

प्रशांत किशोर की सलाह ने विजय की राजनीतिक यात्रा को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई. उनकी टीम ने वोटर व्यवहार, स्थानीय मुद्दों और चुनावी समीकरणो को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया. इसी के आधार पर विजय ने अपने अभियान को आगे बढ़ाया, जिससे उनकी पार्टी को अलग पहचान मिली. इसके अलावा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय का यह अलग तरीका पारंपरिक राजनीति से हटकर है. उन्होंने अपने फिल्मी इमेज का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन उसे ही सब कुछ नहीं बनाया. इसके बजाय उन्होंने एक संतुलित छवि पेश की, जिसमें स्टारडम और सादगी दोनों नजर आते हैं. यही संतुलन उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है.

23 अप्रैल को तमिलनाडु में डाले गए थे वोट

234 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव 23 अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अनुसार, कुल 4.8 करोड़ वोट डाले गए और मतदान प्रतिशत 85.1 प्रतिशत रहा. तमिलनाडु में पिछले चार विधानसभा चुनावों में पहली बार 2026 में मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक रही है.

सोमवार को डाक मतपत्रों समेत सभी 75,064 मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती पूरे राज्य में 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर हो रही है. लगभग 1.25 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और मतगणना केंद्रों व हॉलों में प्रवेश की अनुमति प्राप्त सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए क्यूआर कोड-आधारित फोटो पहचान पत्र अनिवार्य हैं.