Boney Kapoor नहीं साउथ के इस सुपरस्टार से Sridevi की शादी कराना चाहती थीं एक्ट्रेस की मां! एक्टर ने खुद बताया था किस्सा

Kamal Haasan Refused to get married to Sridevi: श्रीदेवी एक बेहद पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं जिन्हें किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं है. श्रीदेवी का पांच साल पहले, अचानक देहांत हो गया था और उनके जाने से सभी को गहरा सदमा लगा था. आज भी लोग श्रीदेवी को याद करते हैं तो खुशी से याद करते हैं और उनके बारे में अच्छी ही बातें करते हैं. आज हम आपको श्रीदेवी के जीवन से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे. सरदेवी की शादी तो बोनी कपूर (Sridevi Boney Kapoor) से हुई थी लेकिन एक्ट्रेस की मां के मन में कोई और था, जिसे वो अपने घर का दामाद बनाना चाहती थीं. श्रीदेवी की मां बोनी कपूर से नहीं बल्कि साउथ के इस एक्टर से अपनी बेटी की शादी कराना चाहती थीं, जो उनके को-स्टार भी रह चुके थे...

इस साउथ एक्टर से Sridevi की शादी कराना चाहती थीं उनकी मां आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी की मां चाहती थीं कि उनकी बेटी, सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की शादी उन्हीं के एक को-स्टार और साउथ के एक्टर कमल हसन (Kamal Haasan) से हो जाए. श्रीदेवी और कमल हसन ने कई फिल्में एक साथ की हैं और उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद भी किया है. ऐसे में, श्रीदेवी की मां को लगता था कि वो दोनों असल जिंदगी में भी एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे और उन्हें शादी करनी चाहिए. Kamal Haasan ने खुद सुनाया था पूरा किस्सा श्रीदेवी के देहांत के बाद उनकी याद में एक मेमोरियल सर्विस रखी गई ठी जहां कमल हसन ने उनके बारे में बात की थी. उस सर्विस में एक्टर ने बताया था कि वो और श्रीदेवी करीबी दोस्त हुआ करते थे और इसी वजह से जब भी कमल हसन और श्रीदेवी की मां एक्ट्रेस की शादी को लेकर डिस्कशन करते थे, उनकी मां कहती थीं कि कमल को ही श्रीदेवी से शादी कर लेनी चाहिए. इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कमल हसन ने श्रीदेवी की मां से कहा था कि अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो वो दोनों एक दूसरे को पागल कर देंगे और अगले ही दिन उन्हें श्रीदेवी को घर वापस भेजना पड़ जाएगा.