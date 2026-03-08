‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रम्प पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी, ओपन लेटर में लिखा- ‘हम गुलाम नहीं...’

Kamal Haasan on Donald Trump: हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता और नेता कमल हासन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसमें भारत को रूसी तेल खरीदने को लेकर अस्थायी छूट दी गई. कमल हासन ने साफ कहा कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और उसे किसी दूसरे देश के आदेश मानने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक एक ओपन लेटर लिखकर अमेरिका से भारत की नीतिगत आजादी का सम्मान करने की अपील की. कमल हासन ने अपने लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब देते हुए लिखा कि भारत अपने फैसले खुद लेने में केपेबल है. उन्होंने लिखा, ‘हम भारत के लोग एक आजाद और संप्रभु देश के नागरिक हैं. हम अब दूर बैठे किसी विदेशी ताकत से आदेश नहीं लेते. कृपया अपने काम से काम रखें’.

To

The President of the United States of America @POTUS Add Zee News as a Preferred Source Dear Mr. President, We, the people of India, belong to a free and sovereign nation. We no longer take orders from distant foreign shores. Please mind your own business to the best of your abilities. Mutual respect… — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) March 7, 2026

डोनाल्ड ट्रम्प को कमल हासन का करारा जवाब

उनके इस बयान के बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बन गया. दरअसल, अमेरिका ने हाल ही में भारत को 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है, जिसके तहत भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल खरीदना जारी रख सकती हैं. ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसी वजह से कई देशों को इसकी चिंता होने लगी.

ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिति

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस फैसले को लेकर कहा कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट इस समय काफी अस्थिर है. उन्होंने X पर लिखा, ‘भारत हमारे सहयोगी देशों में से एक है और उसने पहले भी प्रतिबंधित रूसी तेल की खरीद बंद की थी. वैश्विक तेल आपूर्ति में आई अस्थायी कमी को देखते हुए भारत को समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दी गई है’. इस बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि देश की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर है.

27 देशों से हुए 40 देश

सरकार के मुताबिक, भारत ने अपने कच्चे तेल के सोर्सेस को पहले से कई ज्यादा विविध बनाया है. पहले जहां भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, अब ये संख्या बढ़कर 40 देशों तक पहुंच गई है, जिससे आपूर्ति के कई ऑप्शन तैयार हो गए हैं. ग्लोबल ऑयल मार्केट में तनाव तब और बढ़ गया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई. इसके बाद क्षेत्र में संघर्ष और तेज हो गया.