लॉकडाउन के खिलाफ PM Modi को पत्र लिखकर फंसे कमल हासन, यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल

नई दिल्ली: अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन (Kamal Haasan) ने कोरोना से निपटने के लिए प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किए जाने की आलोचना करते हुए एक खुला पत्र लिखा है और उनके फैसले को गलत बताया है. लेकिन इस तरह का पत्र लिखना सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया. अब कमल हासन अपने इस पत्र को लेकर यूजर्स के निशाने पर हैं और जमकर ट्रोल हो रहे हैं.

एक यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा, "एक खुला पत्र लिखने के बजाय आप पीएम से मिल सकते थे और उनसे मिल कर आमने सामने बात कर सकते थे. लेकिन पीएम को एक खुला पत्र लिखकर आप बच्चे की तरह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं. आप यह दिखाने चाहते हैं कि आप गरीबों की चिंता ज्यादा करते हैं. इस तरह के नाटक की आवश्यकता नहीं है."

instead of writing an open letter u could have met the PM and expressed ur view. But like a kid ur writing an open letter to PM just to show that u are more worried abt the poor. such a drama is not required.

— karthik (@hackiz) April 6, 2020