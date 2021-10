कामसूत्र एक्ट्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, क्या ऐसा कर सकतीं हैं Shilpa Shetty?

नई दिल्ली: फिल्म 'कामसूत्र' (Kamsutra) फेम एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) बीते कुछ महीनों से पोर्नोग्राफी मामले (Pornography Case) के कारण सुर्खियों में हैं. अब इस मामले में उलझे एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) भी जमानत पर बाहर हो चुके हैं. लेकिन अब शर्लिन चोपड़ा ने इस सेलेब्रिटी कपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शर्लिन ने बताया है कि शिल्पा ने उसे अंडरवर्ल्ड की धमकी दी है.

दरअसल, न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में शर्लिन ने इस बात का खुलासा किया है, उन्होंने कहा, 'शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मुझे अंडरवर्ल्ड की धमकी दी'. इस खबर के अनुसार, शर्लिन ने ये भी कहा है, 'उन्होंने अब मुझे मानहानि का नोटिस भेजा, लेकिन मैं डरूंगी नहीं. मैं पुलिस से मेरा बयान दर्ज करने का अनुरोध करती हूं ताकि मेरी शिकायत पर संज्ञान लिया जा सके.'

The Right to Reputation & the Right to Privacy cannot be protected at the cost of the Right to Life & Dignity which comes under the ambit of Article 21 of the Constitution of India. https://t.co/Gu9v0DjeYo