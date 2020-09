कंगना रनौत ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को ललकारा, करण जौहर पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली: मुंबई के पाली हिल में स्थित कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस पर BMC के निर्देशनुसार जेसीबी से तोड़फोड़ की गई. BMC की कार्रवाई के बाद कंगना ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है. आज कंगना सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं. ताजा ट्वीट में उन्होंने इस बार उद्धव ठाकरे और करण जौहर को ललकारा है.

कंगना रनौत का पहला ट्वीट

कंगना रनौत ने ट्विटर पर इस बार उद्धव ठाकरे और करण जौहर पर निशाना साधा है. उन्होंने लगातार दो ट्वीट कर हमला बोला है. कंगना ने ट्वीट कर लिखा, 'पिछले 24 घंटों में मेरे कार्यालय को अचानक अवैध घोषित कर दिया गया. उन्होंने मेरे फर्नीचर और टाइट सहित अंदर सब कुछ नष्ट कर दिया है और अब मुझे धमकी मिल रही है कि वे मेरे घर आएंगे और इसे भी तोड़ देंगे. मुझे खुशी है कि मेरा निर्णय सही निकला.'

My office was suddenly declared illegal in last 24 hours, they have destroyed everything inside including furniture and lights and now I am getting threats they will come to my house and break it as well,I am glad my judgement of movie mafia’s favourite world’s best CM was right. https://t.co/mMGbFeRztI

