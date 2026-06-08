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आतंकी ‘कसाब’ को देखकर कांप उठी 'भारत भाग्य विधाता' की ये एक्ट्रेस, 26/11 मुंबई हमलों पर बनी फिल्म

एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने इस फिल्म में अपने किरदार को लेकर खुलकर बात की है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 08, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:47 PM IST
आतंकी ‘कसाब’ को देखकर कांप उठी 'भारत भाग्य विधाता' की ये एक्ट्रेस, 26/11 मुंबई हमलों पर बनी फिल्म

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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