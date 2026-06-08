आतंकी ‘कसाब’ को देखकर कांप उठी 'भारत भाग्य विधाता' की ये एक्ट्रेस, 26/11 मुंबई हमलों पर बनी फिल्म

गिरिजा ने फिल्म की कहानी के बारे में बताते हुए कहा कि कामा हॉस्पिटल के भीतर क्या हुआ? किसी को नहीं पता. इस चीज को मीडिया में भी ज्यादा दिखाया नहीं गया था. उस समय अलग-अलग जगहों पर लोगों की जान गई थी, दूसरी तरफ कामा हॉस्पिटल में काफी लोगों की जान बचाई गई थी. उस समय हॉस्पिटल में 250 से ज्यादा लोग थे, जिसमें दो कर्मचारियों ने अपनी जान गवाई. ये हादसा हम सबके जीवन में काली स्याही की तरह लिखा गया है. ये फिल्म एक ऐसा उम्मीद की कहानी बताता है, जो भागने की बजाए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे.