आतंकी ‘कसाब’ को देखकर कांप उठी 'भारत भाग्य विधाता' की ये एक्ट्रेस, 26/11 मुंबई हमलों पर बनी फिल्म

कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ 12 जून को थिएटर में दस्तक देने वाली है. फिल्म की कहानी 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले पर बेस्ड है, जिसमें कामा हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ और वहां की नर्सों की बहादुरी की कहानी दिखाई जाएगी. वहीं इस फिल्म की कहानी का एक हिस्सा कंगना रनौत के आसपास घूमेगी, जो नर्स की भूमिका में दिखाई देंगी. इस फिल्म में कंगना के साथ-साथ एक्ट्रेस गिरिजा ओक भी अहम किरदार में नजर आएंगी.
एक्ट्रेस गिरजा मराठी बॉलीवुड का एक जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ मराठी फिल्मों में भी काम किया है. वहीं हाल ही में गिरिजा ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान इस फिल्म में अपने अनुभव पर खुलकर बात की है.
एक्ट्रेस गिरिजा ने फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया कि फिल्म में जिस एक्टर ने ‘कसाब’ की भूमिका निभाई है, उनके साथ वर्कशॉप के समय ज्यादा मिलना नहीं हो पाया. क्योंकि उन्हें कहा गया था कि फिल्म की दूसरी कास्ट से वो ज्यादा बातचीत न करें, ताकि उसका असर किरदारों पर न पड़े. एक्ट्रेस ने आगे बताया कि फिल्म में उनका एक सीन था, जिसमें वो कसाब को देखकर भागती हैं, जब वो शूट शुरू हुआ और उन्होंने ‘कसाब’ के किरदारों को निभाने वाले कलाकार को देखा, तो वो बुरी तरह घबरा गईं.
गिरिजा ओक ने कहा कि वो उन्हें देखकर इसलिए डर गई थीं, क्योंकि वो बिल्कुल कसाब की तरह दिखाई दे रहे थे. एक्ट्रेस ने कहा वो मंजर देखकर वो समझ सकती हैं कि जिन लोगों ने इस हादसे को करीब से देखा है, उन पर क्या बीती होगी. गिरिजा ने आगे बात करते हुए बताया कि इस फिल्म में आपको मुंबई हादसे का एक ऐसा पन्ना देखने को मिलेगा, जिससे कई लोग आजतक अंजान हैं.
गिरिजा ने फिल्म की कहानी के बारे में बताते हुए कहा कि कामा हॉस्पिटल के भीतर क्या हुआ? किसी को नहीं पता. इस चीज को मीडिया में भी ज्यादा दिखाया नहीं गया था. उस समय अलग-अलग जगहों पर लोगों की जान गई थी, दूसरी तरफ कामा हॉस्पिटल में काफी लोगों की जान बचाई गई थी. उस समय हॉस्पिटल में 250 से ज्यादा लोग थे, जिसमें दो कर्मचारियों ने अपनी जान गवाई. ये हादसा हम सबके जीवन में काली स्याही की तरह लिखा गया है. ये फिल्म एक ऐसा उम्मीद की कहानी बताता है, जो भागने की बजाए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे.