अब इस एक्ट्रेस ने साधा Kangana Ranaut पर निशाना, कहा- 'महाराष्ट्र का नाम कर रही हैं बदनाम'

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा (Nagma) को लगता है कि अभिनेत्री कंगना रनौत महाराष्ट्र और मुंबई का नाम बदनाम कर रही हैं. नगमा ने ट्वीट किया, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) महाराष्ट्र मुंबई का नाम बदनाम कर रही हैं. वह दुनियाभर में मुंबई महाराष्ट्र के नाम को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. वह पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हैं. उन्होंने पहले नेपोटिज्म के साथ शुरुआत की, फिर इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर और अब मुंबई को पीओके बता रही हैं.'

KanganaRanaut is ruining the name of Maharashtra Mumbai . Is instrumental in Spoiling the name of Mumbai #Maharashtra worldwide . She is bringing a bad name to entire Bollywood. She first started with Nepotism then Insider Versus Outsider then calls Mumbai Maha POK unacceptable

— Nagma (@nagma_morarji) September 8, 2020