कंगना रनौत की कोर्ट में माफी बेअसर! किसान आंदोलन पर दिए विवादित बयान पर एक्ट्रेस को हुआ पछतावा, बोलीं- 'मैंने किसी को....'

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी सांसद कंगना रनौत ने बठिंडा कोर्ट में मानहानि मामले में किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी पर खेद जताया है. उन्होंने कहा कि उनके बयान से ठेस पहुंची तो वे माफी मांगती हैं. क्योंकि, पीड़ित बुजुर्ग महिला के परिवार ने अभी तक यह माफी स्वीकार नहीं की है. चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला-
Trending Photos
Kangana Ranaut: किसान आंदोलन के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत के एक बयान के बाद काफी हंगामा हुआ. इसके चलते उन्हें मानहानि केस का भी सामना करना पड़ा. अब हाल ही में कंगना की बठिंडा कोर्ट में पेशी हुई और इस मामले में उन्होंने माफी मांगी. उन्होंने कहा कि ये सब गलतफहमी के चलते हुआ. वह सभी मां और बहनों का सम्मान करती हैं. चलिए बताते हैं पूरा मामला-
कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के वक्त एक्स पर एक ट्वीट किया था. जहां उन्होंने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपये लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताया था. इस बात पर महिंदर कौर ने कोर्ट का रुख किया था. अब 27 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हुई तो कंगना ने कहा कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट रिपोस्ट की थी. मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई टिप्पणी नहीं की थी. हालांकि पीड़ित पक्ष ने कंगना की माफी को अभी तक स्वीकार नहीं किया है.
नवंबर में होगी अगली सुनवाई
एक्ट्रेस ने किसान आंदोलन में दिए विवादित बयान पर कहा है कि जो भी हुआ वो गलतफहमी के चलते हुआ. 'मैं सपने में भी इस तरह सोच नहीं सकती, जिस तरह का यह मामला बनाया गया. किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर मैंने टिप्पणी नहीं की थी, जो गलतफहमी हुई है उसको लेकर हमने खेद जताया है.' इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.
जाने पूरा मामला
बठिंडा के बहादुरगढ़ जांडिया गांव की रहने वाली 81 साल की महेंद्र कौर का फोटो रीट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने उन्हें शाहीन बाग की बिलकिस बानो बताया था और इसके साथ लिखा था कि इस तरह की औरतें 100 रुपये में धरने के लिए उपलब्ध रहती है. जिसके बाद महिला ने बठिंडा कोर्ट में एक्ट्रेस के खिलाफ मानहानि का केस किया था.
एक्ट्रेस को लगा झटका
वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाई कोई ने भी कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया था. जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग की थी. एक्ट्रेस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए परमानेंट एक्जेम्प्शन के लिए याचिका दायर की है. जिसके बाद शिकायतकर्ता की तरफ से उनकी इस याचिका का जवाब दिया जाएगा. इस मामले में 27 अक्टूबर को अदालत में कंगना ने बेल bond furnish किए हैं. इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.