'शाहरुख खान का S भी नहीं हो तुम'... धीरज धूपर पर कंगना रनौत का तीखा हमला, Lock Upp 2 में लगाई सितारों की क्लास

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इन दिनों 'लॉक अप सच या सजा' का सीजन 2 ट्रेंड कर रहा है. सीजन के अपकमिंग एपिसोड का धमाकेदार प्रोमो हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसमें फराह खान, रितेश देशमुख के अलावा, इस बार स्टार्स की क्लास कंगना रानौत भी लगाने वाली हैं. शो के टीजर में एक्ट्रेस राम कपूर, श्रेया कालरा और धीरज धूपर को खरी-खोटी सुनाते हुए नजर आ रही हैं. इतनी ही नहीं, उन्होंने टीवी एक्टर धीरज पर हमला करते हुए उन्हें गेम सुधारने की राय भी दी.
कंगना रनौत 'लॉक अप सच या सजा' सीजन 2 के अपकमिंग एपिसोड में सिर्फ धीरज धूपर की ही क्लास नहीं लगाएंगी, बल्कि श्रेया कालरा को उनके घाटिया गेम के लिए भी वॉर्न करेंगी.
शो के अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में कंगना रनौत एक्टर धीरज धूपर से कहती हुई नजर आती हैं कि 'तुम खुद को शाहरुख खान कह रहे हो? तुम्हारे अंदर शाहरुख खान का 'S' भी नहीं है, यार. तुम्हारे अंदर 'मेन कैरेक्टर' वाली एनर्जी ही नहीं है. साइड में... साइड में... साइड में... तुम्हें पूरी तरह से साइडलाइन किया जा रहा है.' कंगना यहीं नहीं रूकीं, उन्होंने आगे कहा, 'तुम्हें खुलकर बोलने की जरूरत है और अपने गेम की कमान अपने हाथ में लेने की भी.'
कंगना ने सिर्फ धीरज पर ही वार नहीं किया, बल्कि 'लॉक अप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में श्रेया कालरा को भी अपना बिहेवियर संभालने की सलाह दी. एक्ट्रेस ने श्रेया के स्वभाव को पूरी तरह से घटिया बताया.
कंगना के गुस्से से राम कपूर भी नहीं बच पाए, एक्ट्रेस ने कहा, 'रामजी आपको ये गेम इतनी भी सीरियसली नहीं लेना था. अगर आपको लगता है कि इस जेल के लिए आप बहुत बड़े हैं, तो फिर आप यहां आए ही क्यों हो?. अपनी बेवकूफी दिखाने के लिए आए हैं?'. वहीं कंगना की बातों का जवाब देते हुए राम कपूर ने कहा कि वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं. समय आने पर वो अपनी सच्चाई कबूल कर लेंगे और यहां बैठे किसी भी इंसान से बेहतर तरीके से करेंगे.
कंगना ने राम को सलाह देते हुए कहा कि अगर आप खुद में सुधार चाहते हैं, तो खुद का बचाव करना बंद कर दीजिए. इस नए प्रोमो के रिलीज होने के बाद ऑडियंस के बीच अपकमिंग एपिसोड को लेकर काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई है.