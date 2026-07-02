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'शाहरुख खान का S भी नहीं हो तुम'... धीरज धूपर पर कंगना रनौत का तीखा हमला, Lock Upp 2 में लगाई सितारों की क्लास

'लॉक अप सीजन 2' का हाल ही में वीकेंड लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत टीवी एक्टर धीरज धूपर को खरी-खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 02, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:49 PM IST
'शाहरुख खान का S भी नहीं हो तुम'... धीरज धूपर पर कंगना रनौत का तीखा हमला, Lock Upp 2 में लगाई सितारों की क्लास

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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