Kangana Ranaut Back on Twitter: डेढ़ साल बाद ट्विटर पर वापस लौटीं कंगना रनौत, पहले ट्वीट से ही मचा दिया हड़कंप

Kangana Ranaut Twitter: बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी एक्टिंग के अलावा बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. ट्विटर ने लंबे वक्त पहले कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. लेकिन अब कंगना रनौत एक बार फिर से ट्विटर पर लौट आईं हैं. एक्ट्रेस ने अपने अकाउंट से जैसे ही पहला ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया. यहां तक कि कंगना लगातार ट्विटर पर ट्रेंड भी होने लगीं. कंगना रनौत ने ट्विटर पर वापसी करते ही फैंस को अपनी अपकमिंग फिल्म से जुड़ी जानकारी भी दी.

वापस आते ही कंगना ने किया ये पहला ट्वीट

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्विटर पर वापस आते ही पहला ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. एक्ट्रेस ने ट्वीट किया- 'हैलो दोस्तों...यहां पर वापस आकर अच्छा लग रहा है.' इसके बाद कंगना रनौत ने दूसरा ट्वीट किया- 'आखिरकार इस फिल्म का रैप हो गया...'इमरजेंसी' फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई. आप सभी से 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघर में मुलाकात होगी.' इस ट्वीट के साथ कंगना ने 'इमरजेंसी' फिल्म का एक BTS वीडियो भी शेयर किया है.

Hello everyone, it’s nice to be back here

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 24, 2023