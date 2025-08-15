हीरोइनों को नीचा दिखाना... मेल एक्टर्स पर बुरी तरह भड़कीं कंगाना रनौत, बता डाला ‘बदतमीज’, बोलीं- ‘बड़ी मुश्किलें झेलीं...’
हीरोइनों को नीचा दिखाना... मेल एक्टर्स पर बुरी तरह भड़कीं कंगाना रनौत, बता डाला ‘बदतमीज’, बोलीं- ‘बड़ी मुश्किलें झेलीं...’

Kangana Ranaut: कंगना रनौत ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि कई हीरो सेट पर देर से आते, बदतमीजी करते और हीरोइनों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने ऐसे बर्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे उन्हें प्रोफेशनल मुश्किलें आईं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:23 AM IST
Kangana Ranaut Slams Bollywood Male Actors: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिजेपी सांसद कंगना रनौत हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में हाउटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के मेल एक्टर्स को ‘बदतमीज’ बता डाला. कंगना का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर ज्यादातर एक्टर्स के साथ काम नहीं किया, क्योंकि कई एक्टर्स सेट पर अच्छे से बर्ताव नहीं करते. उनके मुताबिक, ये बात उनके करियर में कई बार मुश्किलें लेकर आई.

हालांकि, उन्होंने कभी अपना रवैया नहीं बदला. कंगना ने साफ किया कि उनकी शिकायत सिर्फ गलत नीयत से जुड़ी हरकतों को लेकर नहीं थी. उन्होंने बताया कि कई हीरो सेट पर देर से आते हैं, हीरोइनों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें साइडलाइन करते हैं और छोटी वैनिटी वैन देते हैं. कंगना ने कहा कि जब वो इन सबके खिलाफ खड़ी हुईं तो कई लोगों को ये अहंकार लगा, जबकि ज्यादातर लड़कियां इन बातों को नजरअंदाज कर देती हैं.

प्रोफेशनलिज्म को लेकर सख्त हैं कंगाना 

कंगना के मुताबिक, वे शुरू से ही प्रोफेशनलिज्म को लेकर सख्त रही हैं. उनका मानना है कि सेट पर समय पर आना, को-स्टार्स का सम्मान करना और बराबर सुविधाएं देना जरूरी है. लेकिन जब उन्होंने एक्ट्रेसेस के साथ होने वाले बर्तवा को सहन करने से मना किया, तो उन्हें कई बार फिल्मों से बाहर कर दिया गया या उनके खिलाफ गलत माहौल बनाया गया. इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने उसूल नहीं छोड़े.

कंगना रनौत का फिल्मी करियर 

कंगना रनौत ने अपने करियर की शुरुआत 2006 में अनुराग बासु की फिल्म ‘गैंगस्टर’ से की थी, जिसे महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था. इसके बाद उन्होंने ‘वो लम्हे’ (2006) और ‘लाइफ इन ए मेट्रो’ (2007) जैसी फिल्मों में काम किया. 2008 में आई मधुर भंडारकर की ‘फैशन’ उनके करियर का टर्निंग प्वॉइंट साबित हुई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला. ‘क्वीन’ (2014) और ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ (2015) उन्होंने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बना दिया. 

अब तक जीत चुकी हैं 4 नेशनल अवॉर्ड

उन्होंने अब तक 4 नेशनल अवॉर्ड जीते हैं. कंगना अपने दमदार रोल्स के लिए जानी जाती हैं और हमेशा अलग तरह के किरदार चुनती हैं. उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनका बेबाक अंदाज भी चर्चा में रहता है. हाल ही में कंगना फिल्म ‘इमरजेंसी’ में नजर आईं, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट, प्रोड्यूस और लिख भी किया. एक आउटसाइडर कलाकार होते हुए उन्होंने इंडस्ट्री में कई मुश्किलें झेलीं, लेकिन कभी अपने प्रोफेशनल रवैये और सेल्फ-रिस्पेक्ट से समझौता नहीं किया. 

