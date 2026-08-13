/हरी सिल्क साड़ी, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर स्माइल... तीज के रंग में रंगी कंगना रनौत ने जमकर लगाए ठुमके; शेयर कीं कलरफुल PHOTOS

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हरियाली तीज का फेस्टिवल बेहद धूमधाम से मनाया. इस खास मौके पर वे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर पहुंचीं और तीज की सभी पारंपरिक रस्मों का जमकर लुत्फ उठाया. कंगना ने वहां झूले का आनंद लिया, गानों पर डांस किया और अपने हाथों में मेहंदी भी लगवाई. इस खूबसूरत सेलिब्रेशन की कुछ खास तस्वीरें कंगना ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. तस्वीरों में उनका देसी लुक और बेफिक्र अंदाज हर किसी का दिल जीत रहा है. फैंस उनकी इन तस्वीरों को बहुत पसंद कर रहे हैं.
कंगना के इस अंदाज की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने एक बड़ा ही प्यारा सा कैप्श भी लिखा. कंगना ने इस तीज को अपनी ‘पहली तीज’ बताया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शुक्रिया अदा किया. कंगना ने सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता को ‘रेखा दीदी’ कहकर संबोधित किया और लिखा कि उनके घर पर उन्हें बिल्कुल अपनी बड़ी बहन जैसा प्यार और अपनेपन का अहसास मिला. वायरल हो रही तस्वीरों में कंगना और सीएम रेखा गुप्ता दूसरी महिलाओं के साथ तीज के गानों पर थिरकती और एंजॉय करती नजर आईं.
कंगना ने इस सेलिब्रेशन में अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक से सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने बेहद शानदार हरे रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर फूलों-पत्तियों की बारीक नक्काशी की गई थी. इस साड़ी का नारंगी-गुलाबी मिक्स पल्लू और बॉर्डर उनके पूरे पहनावे को और भी खूबसूरत बना रहा था. अपने इस एथनिक लुक में चार चांद लगाने के लिए एक्ट्रेस ने भारी चोकर हार, मैचिंग झुमके और स्टाइलिश चूड़ियां पहनी थीं. माथे पर लगी लाल बिंदी ने उनके इस ट्रेडिशनल लुक को पूरी तरह औकर ज्यादा खूबसूरत बना दिया, जो सबको पसंद आया.
कंगना का ये सादगी से भरा क्लासिक स्टाइल फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है. तीज के त्यौहार में झूले और मेहंदी का बहुत खास महत्व होता है. कंगना ने भी इन दोनों रस्मों को खुशी-खुशी निभाया. तस्वीरों में कंगना दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के साथ एक खूबसूरत सजाए गए झूले पर बैठकर पोज देती नजर आ रही हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में सुंदर मेहंदी भी लगवाई. कंगना ने देश की सभी महिलाओं को इस त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ‘सबको तीज की अनेक शुभकामनाएं’. उनकी इस तस्वीरों पर ढेरों लाइर और कमेंट्स आ चुके हैं.
कंगना इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वे जल्द ही आर माधवन के साथ एक थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाली हैं. ये एक सस्पेंस से भरी फिल्म होगी, जिसकी कहानी लोगों को आखिर तक बांधकर रखेगी. इससे पहले कंगना और माधवन एक साथ ‘तनु वेड्स मनु’ और इसके दूसरे पार्ट ‘तनु वेड्स मनु रिटर्न्स’ में अपनी शानदार एक्टिंग से बड़ा धमाका कर चुकी है. सिनेमाघरों में इन दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और अब उनकी इस फिल्म का इंतजार है.
अब लंबे समय बाद एक बार फिर इन दोनों बड़े कलाकारों को साथ देखना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है. लोग इन जोड़ी को बड़े पर्दे पर नए अंदाज में देखने का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्मों के साथ-साथ कंगना अपनी राजनीतिक पारी को लेकर भी काफी बिजी हैं. हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद बनने के बाद से वे लगातार देश के बड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रख रही हैं. पिछले कुछ हफ्तों में अपने राजनीतिक बयानों को लेकर वे काफी सुर्खियों में रही हैं. संसद से लेकर मीडिया तक कंगना का हर अंदाज सुर्खियों में रहता है.