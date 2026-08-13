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हरी सिल्क साड़ी, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर स्माइल... तीज के रंग में रंगी कंगना रनौत ने जमकर लगाए ठुमके; शेयर कीं कलरफुल PHOTOS

Kangana Ranaut Celebrated Teej: पॉलिटिशियन-एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के घर पर उनके साथ धूमधाम से तीज मनाजी नजर आ रही हैं. हरे रंग की सिल्क साड़ी में कंगना ने रेखा गुप्ता के साथ डांस किया, झूला झूला और हाथों में मेहंदी भी लगवाई.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 13, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:06 PM IST
हरी सिल्क साड़ी, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर स्माइल... तीज के रंग में रंगी कंगना रनौत ने जमकर लगाए ठुमके; शेयर कीं कलरफुल PHOTOS
Image Credit: कंगना रनौत ने बड़ी धूमधाम और नाचते-गाते मनाई पहली तीज (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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