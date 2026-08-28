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ब्लू साड़ी में हाथों में थाली लिए कंगना रनौत का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन... भाई के लिए दिखा अटूट प्यार; बोलीं- ‘तुम में माता-पिता की छवि दिखती है...’

Kangana Ranaut Celebrates Rakhi: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस बार रक्षाबंधन का त्योहार अपने परिवार के साथ बड़े ही सादे और पारंपरिक अंदाज में मनाया. भाई-भाभी की आरती उतारते हुए कंगना ने सोशल मीडिया पर बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर की है. एक्ट्रेस का ये देसी अंदाज और दिल छू लेने वाला मैसेज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 28, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:57 PM IST
ब्लू साड़ी में हाथों में थाली लिए कंगना रनौत का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन... भाई के लिए दिखा अटूट प्यार; बोलीं- ‘तुम में माता-पिता की छवि दिखती है...’
Image Credit: कंगना रनौत ने भाई-भाभी के साथ सिलेब्रेट किया रक्षाबंधन (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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