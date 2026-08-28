/ब्लू साड़ी में हाथों में थाली लिए कंगना रनौत का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन... भाई के लिए दिखा अटूट प्यार; बोलीं- ‘तुम में माता-पिता की छवि दिखती है...’

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने इस साल रक्षाबंधन का फेस्टिवल अपने पूरे परिवार के साथ बेहद खास और धूमधाम से मनाया. त्योहार की इस प्यारी सी खुशी को उन्होंने अपने सभी चाहने वालों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर किया. कंगना ने अपने भाई और भाभी के साथ कुछ बेहद खूबसूरत और सादगी से भरी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कीं. इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का दिल खुश हो गया. हर कोई कंगना के इस पारिवारिक अंदाज की जमकर तारीफ कर रहा है.
इन तस्वीरों में कंगना रनौत का लुक पूरी तरह से भारतीय परंपरा के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है. उन्होंने इस खास मौके पर ब्लू कलर की बेहद सुंदर साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वे काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही कंगना ने अपने भाई के नाम एक बहुत ही प्यारा और दिल को छू जाने वाला इमोशनल मैसेज भी लिखा. इस मैसेज में उन्होंने अपने भाई के साथ अपने बचपन की बॉन्डिंग और दोनों के मजबूत रिश्ते के बारे में खुलकर अपने दिल की बात कही है. उनके फैंस को सभी तस्वीरें खूब पसंद आ रही है.
सामने आई तस्वीरों में कंगना रनौत का अंदाज बेहद सादा और संस्कारी नजर आ रहा है. पहली तस्वीर में कंगना पूरे विधि-विधान से अपने भाई और भाभी की आरती उतारती हुई दिखाई दे रही हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में वे बहुत प्यार और अपनापन जताते हुए अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांध रही हैं. उनका ये देसी और संस्कारी अंदाज लोगों को खूब भा रहा है. कंगना ने अपने ट्रेडिशनल लुक के साथ जो अपनापन दिखाया है, उसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लिया है.
कंगना रनौत ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में अपने भाई के लिए दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं मांगी हैं. उन्होंने लिखा, ‘मेरे प्यारे भाई, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि प्रेम का यह धागा जो मैंने तुम्हारी कलाई पर बांधा है, वो हमेशा तुम्हारी हर मुश्किल से रक्षा करे. तुम हमेशा हमारे माता-पिता की खूब सेवा करो, परिवार और कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाओ, अपनी पत्नी का सदा ध्यान रखो, बच्चों की हमेशा सुरक्षा करो और अपने पूरे जीवन में हमेशा खुश और संतुष्ट रहो’.
अपने इस खास और प्यार भरे संदेश को आगे बढ़ाते हुए कंगना ने बहुत ही इमोशनल अंदाज में अपने भाई के लिए अपना गहरा आदर व्यक्त किया. उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हें हमेशा हेल्थी, खुशहाल और तरक्की करते हुए देखना चाहती हूं. मेरे लिए तुम सिर्फ भाई नहीं, बल्कि हमारे माता-पिता की जीती-जागती छवि हो. तुम्हारा ये सच्चा प्यार और सहारा मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही मिलता रहे. दुनिया के सभी प्यारे भाई-बहनों को इस खूबसूरत और पावन पर्व की बहुत-बहुत बधाई और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं’.
कंगना रनौत की इन प्यारी तस्वीरों और उनके इमोशनल कैप्शन को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. कई लोगों ने लिखा कि भाई-बहन का ये रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल होता है. एक यूजर ने लिखा, ‘बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं, कंगना आपको और आपके भाई को बधाई’. वहीं, दूसरे यूजर ने कंगना की खूबसूरती की तारीफ करते हुए लिखा, ‘नीली साड़ी में आप बेहद हसीन लग रही हैं’. सभी ने उनके परिवार को आशीर्वाद दिया.