Guess Who: कर्ली बालों वाली ये क्यूट-सी बच्ची है आज बॉलीवुड की 'क्वीन', धाकड़ अंदाज से लाखों दिलों पर करती हैं राज!

Kangana Ranaut Childhood Photos: कर्ली बालों में स्कूल ड्रेस पहने इस क्यूट-सी बच्ची की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. फोटो में बच्ची धाकड़ अंदाज के साथ कमर पर हाथ रखे कैमरे के लिए पोज कर रही हैं. यह बच्ची आज बॉलीवुड की 'क्वीन' बन गई हैं, फिल्मों में अदाकारी के साथ-साथ एक्ट्रेस अपने दमदार अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं. अगर आप अब भी इस क्यूट बच्ची को नहीं पहचान पाए हैं, तो हम आपको बता दें यह और कोई नहीं धाकड़ क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) हैं.

Kangana Ranaut के बचपन की फोटो वायरल

कंगना रनौत (Kangana Ranaut Photos) के बचपन की इस फोटो पर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut Childhood Pic) की यह फोटो उनके एक फैन पेज ने शेयर की है, साथ ही एक कैप्शन भी लिखा गया है. कैप्शन में लिखा, आमतौर पर सामान्य लोग कैमरे के सामने झिझक जाते हैं लेकिन जो जन्म से स्टार होते हैं वह डैशिंग पोज देते हैं. इस फोटो पर कंगना (Kangana Ranaut Instagram) ने खुद बताया कि वह फोटोशूट्स के लिए क्लासेस बंक कर देती थीं. साथ ही एक्ट्रेस ने कहा, उनके गांव के शर्मा अंकल उनकी तस्वीरें क्लिक करते थे.

I bunked classes to do photo shoots, there is a small studio in the village called Sharma uncle studio, Sharma uncle really appreciated and encouraged me to click pictures, he made big prints and plastered on his studio walls, everyone who passed his studio spoke about it .. https://t.co/w4m6QZVMFb

