कंगना रनौत ने वाराणसी की सड़कों पर फैलाया कचरा? वीडियो वायरल होते ही देनी पड़ी सफाई, बोलीं- ‘दुकान की बगल में...’

Kangana Ranaut Varanasi Street Food: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत वाराणसी पहुंचीं. जहां से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में एक्ट्रेस शहर की मशहूर स्ट्रीट फूड डिश टिकिया छोले खाती दिखीं और खाने के बाद प्लेट पास में रखते हुए नजर आईं. इसी क्लिप को लेकर लोगों ने दावा किया कि कंगना ने इस्तेमाल की हुई प्लेट सड़क पर फेंक दी. आरोप बढ़ते गए तो इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर काफी बहस भी छेड़ दी.

जिसके तुरंत बाद कंगना ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी सफाई पेश की. कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसी जगह की एक और तस्वीर शेयर की. उन्होंने फोटो में एक तीर का निशान बनाकर दिखाया कि दुकान के बिल्कुल बगल में कूड़ेदान रखा हुआ था. कंगना का कहना है कि उन्होंने अपनी प्लेट भी वहीं डाली थी और वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बिना तथ्य जांचे किसी के बारे में गलत बातें फैलाना ठीक नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

साफ-सफाई को लेकर सजग रहती हैं कंगना

कंगना ने साफ कहा कि वे साफ-सफाई को लेकर हमेशा सजग रहती हैं और अफवाहों से परेशान नहीं होतीं. 2006 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली कंगना रनौत ने 2024 में राजनीति की शुरुआत की. उन्होंने बीजेपी के टिकट पर मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की. उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह से थे, जिन्हें कंगना ने 74,755 मतों से हराया. जीत के सिर्फ एक दिन बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF महिला अधिकारी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था.

आलिया भट्ट के बाद इस टॉप एक्ट्रेस ने मारी नए घर में एंट्री, पति और बेटे संग शेयर की गृह प्रवेश की खूबसूरत तस्वीरें

कम उम्र में छोड़ा घर

इस घटना ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरीं. बाद में कंगना ने एक वीडियो जारी कर बताया कि वे सुरक्षित हैं और किसी तरह की चोट नहीं आई है. कंगना हिमाचल प्रदेश के भामला गांव से आती हैं. उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन वे हमेशा फिल्मों में काम करना चाहती थीं. काफी कम उम्र में उन्होंने आपना घर छोड़ दिया और मुंबई पहुंच गईं. संघर्ष के दिनों में उन्होंने मॉडलिंग और थियेटर किया. फिर 19 साल की उम्र में उन्हें फिल्म ‘गैंगस्टर’ मिली, जिसने उनकी किस्मत बदल दी.

कंगना की हिट फिल्मों की लिस्ट

इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली और इसके बाद वे लगातार इंडस्ट्री में आगे बढ़ती रहीं. धीरे-धीरे उन्होंने अपने लिए एक मजबूत जगह बना ली. कंगना कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘फैशन’, ‘राज 2’, ‘तनु वेड्स मनु’, ‘तनु वेड्स मनु 2’ और ‘क्वीन’ जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बना दिया. 2010 के दशक में उन्होंने लगातार तीन ऐसी फिल्में दीं जो फीमेल लीड एक्ट्रेस पर बेस्ड थी. इन फिल्मों ने साबित किया कि कंगना सिर्फ एक ग्लैमरस स्टार नहीं, बल्कि एक दमदार परफॉर्मर भी हैं.

कंगना जीत चुकी हैं 4 नेशनल अवॉर्ड

बता दें, कंगना अब तक 4 नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी हैं, जो उनकी प्रतिभा को और मजबूत प्रमाण देते हैं. उन्होंने हमेशा बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है, चाहे वे फिल्मों की बात हो या राजनीति की. सोशल मीडिया पर भी वे काफी एक्टिव रहती हैं और विवादों का जवाब खुलकर देती हैं. वाराणसी वाले मामले में भी उन्होंने खुद ही सामने आकर साफ किया कि वीडियो को गलत तरीके से फैलाया गया था. कंगना का कहना है कि सच हमेशा सामने आता है और वे बेवजह की अफवाहों से घबराती नहीं हैं.