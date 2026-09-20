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मैथिली ठाकुर के ट्रोल होने पर कंगना ने किया सपोर्ट, बोली- क्या हम अच्छी लाइफ नहीं जी सकते?

बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में ट्रोल किया जा रहा है. लग्जरी कार में घूमने की वजह से सिंगर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया. वहीं कंगना रनौत सपोर्ट करते हुए लिखा कि क्या हम अच्छी जिंदगी भी नहीं जी सकते.

Written ByIANS
Published: Sep 20, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:27 PM IST
मैथिली ठाकुर के ट्रोल होने पर कंगना ने किया सपोर्ट, बोली- क्या हम अच्छी लाइफ नहीं जी सकते?

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IANS

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