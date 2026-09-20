मैथिली ठाकुर के ट्रोल होने पर कंगना ने किया सपोर्ट, बोली- क्या हम अच्छी लाइफ नहीं जी सकते?

लोक गायिका और बिहार की 26 साल की विधायक मैथिली ठाकुर को हाल ही में एक लग्जरी गाड़ी रोल्स रॉयस में घूमते देखे जाने पर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. ट्रोल करने वालों को अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा कि हम क्यों अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते.सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि बिहार की विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने चुनावी हलफनामे में एक होंडा एक्टिवा और 3 करोड़ की नेट वर्थ बताई थी. हाल ही में वह 13 करोड़ रुपये की रोल्स रॉयस कार में दिखी थीं. इसकी ओनरशिप की पुष्टि नहीं हुई है.