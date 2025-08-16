'शादी हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण', डेटिंग ऐप को कंगना रनौत ने बताया 'गटर', बोली- 'मुझे बिल्कुल पसंद नहीं...'
Advertisement
trendingNow12884142
Hindi Newsबॉलीवुड

'शादी हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण', डेटिंग ऐप को कंगना रनौत ने बताया 'गटर', बोली- 'मुझे बिल्कुल पसंद नहीं...'

Kangana Ranaut on Live-In Relationships: देशभर में आजकल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहस छिड़ी हुई है. ऐसे में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी लिव इन रिलेशन में रहते हैं. इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस पर अपनी राय रखी है और डेटिंग एप्स और लिव इन रिलेशन को समाज के लिए सही नहीं बताया.    

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 16, 2025, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंगना रनौत
कंगना रनौत

Kangana Ranaut on Live-In Relationships: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी की सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए जानी जाती है. अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने डेटिंग ऐप्स और लिव इन रिलेशन पर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि डेटिंग ऐप्स और लिव इन रिलेशन समाज के लिए सही नहीं है. इस पर उन्होंने अपनी राय रखी. 

'मैं डेटिंग ऐप्स पर कभी जाना नहीं चाहती'
दरअसल, हाल ही में कंगना रनौत ने हॉट्टरफ्लाई नाम के लिए यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में डेटिंग ऐप्स पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि 'मैं डेटिंग ऐप्स पर कभी जाना नहीं चाहती थी. ये सही  में समाज का गटर है. सभी की अपनी जरूरत होती है भले वो आर्थिक, शारीरिक या फिर कुछ और भी हो.' कंगना रनौत ने आगे कहा कि 'हर औरत और आदमी की जरूरत होती है लेकिन हम उन्हें एड्रेस कैसे करते हैं? क्या हम सही तरीके से उसे करते हैं या फिर घटिया तरीके से उसे डील करते हैं. जैसे रात निकल जाना किसी की तलाश में.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हमारे समाज में विवाह बहुत महत्वपूर्ण'
कंगना ने कहा कि 'हमारे समाज में विवाह बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह वह वादा है जो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहने के लिए करता है. जिस तरह से आजकल लोग लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बातें चल रही हैं. मैंने जो देखा है, ये महिलाओं के अनुकूल चीजें नहीं हैं. कल को आप लिव-इन में प्रेग्नेंट होते हैं. आप का गर्भपात कौन कराएगा? आप संत, महाराजाओं को गालियां दे रहे हैं, उनको कैंसल कर दिया है. लेकिन एक बड़ी बहन के रूप में मैं आपको बता रही हूं कि यह महिलाओं के अनुकूल बात नहीं है.'

कंगना रनौत ने आगे कहा कि 'आज के दौर में डेटिंग यही है और ये सबसे बेकार सिचुएशन है. मेरे लिए ये नीच चीज है. मैं ऐसे लोगों के करीब आने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं. आप मुझ जैसे लोगों को डेटिंग ऐप पर नहीं पाएंगे.' एक्ट्रेस ने आगे कहा कि 'आपको वहां पर सिर्फ लूजर्स ही मिलेंगे. वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया. इन ऐप्स पर कम आत्मविश्वास वाले लोग ही ऐसी जगहों पर जाते हैं.' एक्ट्रेस आगे बोली कि 'अगर आपको ऑफिस में कोई नहीं मिला. पेरेंट्स, रिश्तेदारों में भी कोई न मिले तो आप डेटिंग ऐप्स पर पहुंचे, तो सोचो आपका कैरेक्टर कैसे होगा.' एक्ट्रेस के इस बयान से सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई है. इस पर यूजर्स मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बता दें कि पिछले महीने दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य की महिलाओं और लिव-इन रिलेशनशिप पर की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की थी. खुशबू ने कहा था कि वह कहते हैं कि 25 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां जो लिव-इन रिलेशनशिप में रहती हैं, वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं. काश वह मेरे आस-पास होते तो मैं उन्हें महिलाओं के खिलाफ उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का मतलब समझा देती.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

kangana ranautlive in relationshipDating apps

Trending news

फिर हुई टक्कर! मुंबई भारी बारिश के बीच टकराया इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा
mumbai
फिर हुई टक्कर! मुंबई भारी बारिश के बीच टकराया इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
aaj ki taza khabar
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
;