शाकिब अल हसन पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा, बोलीं- क्यूं डरते हो इतना मंदिरों से?

नई दिल्ली: बांग्लादेश के ऑलराउंडर क्रिकेटर शाकिब अल हसन काली पूजा में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जान से मारने की धमकी दी. धमकी मिलने के बाद शाकिब अल हसन ने माफी मांग ली. अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है. कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मंदिर में जाने से क्यों डरते हो?

कंगना ने ट्वीट कर कहा, 'क्यूं डरते हो इतना मंदिरों से? कोई तो वजह होगी? यूँही कोई इतना नहीं घबराता, हम तो सारी उम्र मस्जिद में बिता दें फिर भी राम नाम कोई दिल से नहीं निकाल सकता, खुद की इबादत पे भरोसा नहीं या अपना ही हिंदू अतीत तुम्हें मंदिरों से आकर्षित करता है? पूछो ख़ुद से....'

एक और ट्वीट में कंगना ने कहा, 'उनके पास आपके सवालों का जवाब नहीं है. वो आपका घर तोड़ देते हैं, जेल में डाल देते हैं, आपकी आवाज को दबाते हैं या फिर आपके डिजिटल माध्यमों को बंद करा देते हैं. किसी की डिजिटल पहचान को बंद करा देना वर्चुअल दुनिया में हत्या जैसा है. इसके खिलाफ कड़े कानून होने चाहिए. '

इसके अलावा कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'अपने ही देश में एक गुलाम की तरह व्यवहार किए जाने की वजह से बीमार और थक गए हैं. हम अपने त्यौहार नहीं मना सकते, सच नहीं बोल सकते और अपने पूर्वजों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम आतंकवाद की निंदा नहीं कर सकते. इस तरह का जीवन जीने का क्या फायदा.

@jack @Twitter @TwitterIndia your bias and Islamist’s propaganda is embarrassing, why did you suspend @TIinExile ? Because he busted fake narratives of our history? Shame on you, waiting for the day when you will be banned in India, hope @PMOIndia takes action against twitter.

