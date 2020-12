Kangana Ranaut ने पूरी की 'थलायवी' की शूटिंग, इमोशनल होकर कही ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपनी फिल्म 'थलायवी' (Thalaivi) की शूटिंग पूरी कर ली है. यह फिल्म तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेत्री जयललिता की बायोपिक है. इसमें उन्होंने मुख्य किरदार निभाया है. इसी के साथ ही कंगना ने दो तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें वह हूबहू जयललिता की तरह दिख रही हैं.

कंगना ने 'थलाइवी' की शूटिंग पूरी की

एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने मिक्स्ड फिलिंग के साथ ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'और ये समाप्त हुआ, आज हमने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'थलाइवी' के क्रांतिकारी नेता का फिल्मांकन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. ऐसा बहुत कम होता है कि एक एक्टर को ऐसे किरदार मिल जाए जो उसके खून में हमेशा जिंदा रह सके. मैं इसके प्यार में पड़ गई, लेकिन इसे अलविदा कहने का समय आ गया है. मिक्स्ड फिलिंग.'

And it’s a wrap, today we successfully completed the filming of our most ambitious project Thalaivi- the revolutionary leader, rarely an actor finds a character that comes alive in flesh and blood and I fall in love so hard but now suddenly it’s time to say bye,mixed feelings pic.twitter.com/0tmrQ2ml3m

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 12, 2020