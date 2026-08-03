'पॉकेटमार की तरह कपडे़...', कंगना रनौत के इस पोस्ट से उड़े सबके होश, लोग बोले- क्या ये सोनाक्षी सिन्हा पर तंज है?

Kangana Ranaut Cryptic Post: बॉलीवुड की 'क्वीन' कंगना रनौत और विवादों का बहुत पुराना रिश्ता है. रितिक रोशन के साथ हालिया जुबानी जंग ठंडी भी नहीं हुई थी कि कंगना ने अपने एक नए इंस्टाग्राम पोस्ट से सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है. इस बार उनके निशाने पर एक नामी एक्ट्रेस हैं, जिनके कपड़े पहनने के तरीके और बोलचाल को कंगना ने 'जेबकतरा' और 'गट्टरछाप' करार दे दिया है. हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि कंगना का यह तीखा हमला किसी और पर नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा पर है.
सोशलाइट्स और फैंस तब हैरान रह गए जब कंगना रनौत के इंस्टाग्राम अकाउंट से झारखंड पेपर लीक मुद्दे पर एक पोस्ट पर 'लाइक' देखा गया. इस पोस्ट में किसी एक्ट्रेस को 'मोटी' कहकर संबोधित किया गया था. मामले के तूल पकड़ते ही कंगना ने तुरंत अपनी सफाई पेश की. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में साफ किया कि यह स्क्रीनशॉट पूरी तरह से फेक है और वह कभी किसी को बॉडी शेम नहीं करती हैं. हालांकि, सफाई देने के बाद कंगना ने जो आगे लिखा, "उसने इंटरनेट पर असली आग लगा दी."
'जेबकतरा' कहकर मचाया बवाल
अपनी सफाई वाली स्टोरी में कंगना ने बिना नाम लिए एक नामी बॉलीवुड एक्ट्रेस पर बेहद तीखा तंज कसा. कंगना ने लिखा कि आजकल एक एक्ट्रेस पॉकेटमार की तरह कपड़े पहनती और बोलती है. वह हाफ पैंट और उल्टी टोपी पहनकर प्रदर्शनकारियों के गट्टरछाप व्यवहार को बढ़ावा दे रही है. कंगना ने आगे लिखा कि आप अपने रिश्ते में कैसा महसूस करती हैं, यह आपके कपड़ों से झलकता है. अगर आपका पार्टनर आपको जेबकतरा जैसा महसूस करा रहा है, तो उन्हें दुख है, क्योंकि वह पहले काफी एलिगेंट कपड़े पहनती थीं. कंगना ने यह भी जोड़ा कि अगर उस एक्ट्रेस को स्टाइलिंग में मदद चाहिए, तो वह हमेशा तैयार हैं.
सोनाक्षी सिन्हा पर क्यों घूम रही है शक की सुई?
कंगना के इस पोस्ट के आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि आखिर यह हमला किस पर है. ज्यादातर यूजर्स का मानना है कि कंगना का इशारा सोनाक्षी सिन्हा की तरफ है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोनाक्षी सिन्हा उन चुनिंदा बॉलीवुड हस्तियों में से थीं जिन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया था. सोनाक्षी ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वह हाफ पैंट, टी-शर्ट और कैप पहने नजर आ रही थीं, ठीक वैसा ही हुलिया जैसा कंगना ने अपनी पोस्ट में बयान किया है.
सोनाक्षी का छात्र प्रदर्शनों पर रुख
सोनाक्षी सिन्हा ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि वह देश के हालात और छात्रों के भविष्य को देखकर चुप नहीं बैठ सकतीं. सोनाक्षी ने सोनम वांगचुक के अनशन का जिक्र करते हुए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया था, तब सोनाक्षी ने खुशी जाहिर की थी. कंगना के हालिया बयानों और छात्रों के आंदोलन पर उनकी अलग राय के चलते ऐसा माना जा रहा है कि कंगना को सोनाक्षी का यह रुख बिल्कुल पसंद नहीं आया.
ऋतिक के साथ भी छिड़ चुका है विवाद
गौरतलब है कि कंगना रनौत का यह पोस्ट उनके और रितिक रोशन के बीच दोबारा शुरू हुई जुबानी जंग के तुरंत बाद आया है. रितिक रोशन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कंगना का नाम लिए बिना कहा था कि लोगों को ऑनलाइन आख्यानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए. इसके जवाब में कंगना ने रितिक और उनकी पार्टनर सबा आजाद का नाम लेते हुए लिखा था कि रितिक को ऐसी ओछी बयानबाजी बंद करनी चाहिए और उनके नाम पर उन्हें ट्रोल करने वालों की निंदा करनी चाहिए. अब देखना यह होगा कि इस नए 'जेबकतरा' विवाद पर सोनाक्षी सिन्हा कोई जवाब देती हैं या फिर इसे नजरअंदाज करती हैं.