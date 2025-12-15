Advertisement
किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के विवादित बयान की वजह से महिंदर कौर ने मानहानि का केस किया था. बठिंडा कोर्ट में केस को लेकर सोमवार 15 दिसंबर को सुनवाई थी, जिससे एक्ट्रेस दूर रहीं. अब केस पर अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:07 PM IST
माफी के बाद भी कंगना रनौत को नहीं राहत, मानहानि केस में पेश नहीं हुईं एक्ट्रेस; क्या है मामला

मानहानि से जुड़े एक मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को सोमवार को बठिंडा अदालत में पेश होना था, लेकिन लोकसभा सेशन चलने के कारण वह उपस्थित नहीं हुईं. उनकी जगह उनके वकील अदालत में पहुंचे. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जनवरी 2026 निर्धारित की है. इस मानहानि मामले में कंगना पर आरोप है कि उन्होंने किसानों के आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं कंगना रनौत

बठिंडा अदालत में पेशी के दौरान कंगना रनौत के वकील ने हाजिरी पर छूट की अर्जी दाखिल की. इस अर्जी के संबंध में अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया और 5 जनवरी 2026 की तारीख तय कर दी. इस तारीख से पहले बुजुर्ग महिला महिंदर कौर की ओर से गवाह अदालत में पेश किए जाएंगे. इस तारीख पर अदालत में हाजिरी से छूट पर बहस भी होगी.

मामला 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा है. उस समय दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों के विरोध में लंबा धरना प्रदर्शन चल रहा था. इसी दौरान बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडिया गांव की बुजुर्ग महिला महिंदर कौर ने एक याचिका दाखिल की थी. 

क्या है पूरा मामला?

उनका आरोप था कि कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी महिलाएं धरनों पर पैसे लेकर आती हैं. इस टिप्पणी को लेकर महिंदर कौर ने कंगना रनौत पर मानहानि का केस दर्ज कराया.

इस मामले में पहले भी कंगना रनौत बठिंडा कोर्ट में पेश हो चुकी हैं. 27 अक्टूबर को हुई पिछली पेशी में कंगना ने महिंदर कौर से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जो किसी महिला का अपमान करे और वे महिलाओं के सम्मान के पक्ष में हैं. हालांकि महिंदर कौर ने स्पष्ट किया कि वे माफी स्वीकार नहीं करेंगी और केस आखिर तक लड़ेंगी.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है.

Actor Kangana Ranaut

