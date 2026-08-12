'कॉकरोच कहते हैं तो गटर से ही निकलेंगे...' कंगना रनौत ने Generation Gutter वाले बयान पर दी सफाई, बोलीं- मैंने सभी युवाओं को....

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने झारखंड छात्र आंदोलन पर फिल्मी सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. दो दिन पहले झारखंड में पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए थे. एक्ट्रेस ने एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बयान और चुप्पी पर आपत्ति जताई और उन्हें 'लोमड़ी' कहा. अब एक बार फिर एक्ट्रेस हमलावर हुई हैं.
कंगना रनौत ने हाल ही में अपने उस बयान पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कुछ युवाओं को 'जनरेशन गटर' कहा था. उन्होंने साफ किया कि उनका इरादा पूरी युवा पीढ़ी पर टिप्पणी करने का नहीं था, बल्कि उन्होंने केवल उन लोगों को निशाना बनाया, जो खुद को 'कॉकरोच' के रूप में लेबल करते हैं. हाल ही में कंगना ने समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत में तर्क दिया कि अगर लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं और हम कहें कि कॉकरोच गटर से निकलते हैं, तो इसमें गलत क्या है?
दरअसल, उन्होंने कहा, 'मेरा पॉइंट सीधा है. यदि लोग खुद को कॉकरोच बताते हैं और हम कहें कि गटर उनका घर है, तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए? मैं खुद को कॉकरोच नहीं मानती, लेकिन जो खुद को ऐसा मानते हैं, वे स्वाभाविक रूप से गटर में ही रहेंगे.' इसी दौरान सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि वह सभी युवाओं की बात नहीं कर रही थीं. उन्होंने कहा कि यदि वह युवाओं के एक विशिष्ट वर्ग जैसे कि ड्रग्स, सट्टेबाजी, जुआ या डार्क वेब में शामिल लोगों के बारे में बात कर रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी पीढ़ी को 'गटर' कह रही हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि एक विशेष वर्ग को संबोधित करने का और क्या तरीका हो सकता है?
एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बुधवार को दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह के खिलाफ अपनी 'लोमड़ी' वाली टिप्पणी का बचाव किया. उन्होंने फिल्म उद्योग पर छात्र विरोध प्रदर्शनों के प्रति 'पाखंड' और दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. कंगना ने साफ किया कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का रवैया हमेशा से ऐसा ही रहा है. उन्होंने संसद पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कई सांसदों की कारों पर हमले हुए और खिड़कियां तोड़ी गईं, जो किसी से छिपा नहीं है.
कंगना ने नसीरुद्दीन शाह के उस पुराने बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने चुप रहने वाले बॉलीवुड सितारों की तुलना 'मुंह में हड्डी दबाए कुत्ते' से की थी. कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें उस देश की रखवाली करने और उसके लिए लड़ने पर गर्व है, जिसका वह अन्न खाती हैं. कंगना ने नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खाते इस देश का हैं, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं. कंगना के अनुसार, आज के समय में वफादारी दुर्लभ है, इसलिए 'कुत्ता' कहलाना एक तारीफ है और वह शाह जैसी 'लोमड़ी' बनने के बजाय कुत्ता बनना पसंद करेंगी.
कंगना ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों पर 'मगरमच्छ के आंसू' बहाने वालों पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताते हैं, वे झारखंड में बच्चों के साथ हो रहे अत्याचारों पर चुप क्यों हैं. उन्होंने पूछा कि क्या वे बच्चे 'जेन जेड' (Gen Z) की श्रेणी में नहीं आते? कंगना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का यह चयनात्मक पाखंड अब और नहीं चलेगा.
कंगना ने फिल्मों, बयानों और साक्षात्कारों में बॉलीवुड के पाकिस्तान के प्रति कथित जुनून पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि विभाजन के इतने वर्षों बाद भी यह 'प्रेम कहानी' आखिर क्यों खत्म नहीं होती? उनके अनुसार, बॉलीवुड हमेशा पाकिस्तान को लेकर जुनूनी रहता है और उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि यह सिलसिला कब थमेगा.
इससे पहले कंगना ने जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी रील्स (reels) की आलोचना करते हुए उन्हें 'उबकाई लाने वाला' बताया था. उन्होंने लिखा था कि इन प्रदर्शनों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वह बेहद भद्दी है और इनमें से कुछ युवाओं के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कॉकरोच की तरह व्यवहार करते हैं, वे दुनिया को अपनी गंदगी और बदसूरती दिखा रहे हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत को आखिरी बार फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में देखा गया था. यह फिल्म 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल की नर्सों और स्टाफ की बहादुरी की सच्ची कहानी पर आधारित है. यह फिल्म 14 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.