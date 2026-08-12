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'कॉकरोच कहते हैं तो गटर से ही निकलेंगे...' कंगना रनौत ने Generation Gutter वाले बयान पर दी सफाई, बोलीं- मैंने सभी युवाओं को....

Kangana Ranaut: एक्ट्रेस कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह और उन फिल्मी सितारों पर तीखा हमला किया है, जो झारखंड छात्र आंदोलन पर चुप्पी साधे बैठे हैं. इस दौरान कंगना ने अपने 'जनरेशन गटर' वाले विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि जो लोग खुद को 'कॉकरोच' बताते हैं, उनका घर गटर ही होगा. जानें इस पूरे विवाद पर एक्ट्रेस ने क्या कहा-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 12, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:55 PM IST
'कॉकरोच कहते हैं तो गटर से ही निकलेंगे...' कंगना रनौत ने Generation Gutter वाले बयान पर दी सफाई, बोलीं- मैंने सभी युवाओं को....

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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