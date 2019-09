पहले द्वारकाधीश और अब बाबा सोमनाथ के दर्शन करने पहुंची कंगना रनौत, सामने आया Video

नई दिल्‍ली: इन दिनों कंगना रनौत (Kangana Ranaut) काफी धार्मिक मोड में नजर आ रही हैं. पहले द्वारकाधीश मंदिर (Dwarkadheesh) तो अब कंगना प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर (Somnath Temple) में शिवभक्ति करती हुई नजर आ रही हैं. इससे पहले कंगना रनौत को गणेशोत्‍सव के दौरान मुंबई के प्रसिद्ध लाल बाग के राजा के यहां भी दर्शन करते हुए देखा गया था. शनिवार को कंगना रनौत सोमनाथ मंदिर में ज्‍योतिर्लिंग की पूजा-अर्चना करते हुए नजर आईं. उनकी पूजा और शिवजी का अभिषेक करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

कंगना की बहन और उनकी पब्लिसिटी संभालने वाली रंगोली ने कंगना के कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वह पूजा करती हुई नजर आ रही हैं. अपने ट्वीट के साथ ही रंगोली ने कंगना के वीडियो शेयर करते हुए यह भी साफ किया है कि इन वीडियो और तस्‍वीरों को किसी मोबाइल से नहीं बनाया गया है. बल्कि यह मंदिर के ट्रस्‍ट द्वारा ही उन्‍हें उपलब्‍ध कराए गए हैं. बता दें कि सोमनाथ मंदिर में भीतर फोन या कैमरे ले जाना मना है.

(contd)....But tell me in comments if you all know anything pls, Apparently there is a reason why Mahmud Ghazni attacked Somnath many times pic.twitter.com/VFfJEtokVF — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) September 14, 2019

सोमनाथ के मंदिर में कंगना हरे रंग के खूबसूरत सूट में नजर आईं.

Kangana did Somnath Darshan today, she told me unbelievable things, does anyone know the connection between angel Gabriel and Somnath, I won’t tweet she asked me not to he he he....(contd) pic.twitter.com/6uJwgMCNL5 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) September 14, 2019

जबकि द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंची कंगना ने लाल रंग का सूट पहना.

Kangana performing Pooja in Dwarkadheesh temple in Dwarka today, she has been fascinated with Dwarka for the longest time, hopefully in near future there will be facitilities and guided tours to visit the ancient submerged city found by archaeologists...(contd) pic.twitter.com/sTMbTczL1l — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) September 13, 2019

कंगना ने जयललिता की बायोपिक 'थलाइवी' के लिए तैयारी शुरू कर दी है. फिल्म में अपने किरदार के लिए कंगना लगातार डांस क्लास जा रही हैं. इसके साथ ही वह तमिल भाषा भी सीख रही हैं. बता दें कि फिल्म में कंगना के चार लुक होंगे, जिसमें उन्हें अलग-अलग उम्र में दिखाया जाएगा. कंगना के मेकओवर के लिए हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट जेसन कोलिंस को हायर किया है.

बॉलीवुड की अन्‍य खबरें यहां पढ़ें