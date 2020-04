Entertainment News: Kangana Ranaut ने भी लिया मदद का फैसला, लाखों दान के साथ खिलाएंगी खाना

नई दिल्ली: भारत में अब तक 1000 से अधिक कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की पुष्टी मामले सामने आ चुके हैं, ये आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ने के साथ-साथ देश के कुछ लोगों पर गरीबी की मार भी पड़ती जा रही है. देशभर में चल रहे लॉकडाउन (Lockdown) के कारण फिल्म इंडस्ट्री का काम पूरी तरह है ठप्प पड़ा है. इस संकट में इंडस्ट्री में काम करने वाले देहाड़ी मजदूरों के घरों में दो वक्त खाने तक की परेशानी आ चुकी है. इसलिए अब इन लोगों की मदद के लिए कई सितारे आगे हैं. इनमें अब एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का नाम भी शुमार हो चुका है.

बीते दिनों में कई सेलेब्स ने पीएम केयर फंड में योगदान देने के लिए कदम बढ़ाया है. अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और अपना योगदान दिया है और साथ ही उनहोंने इंडस्ट्री के देहाड़ी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिएउ भी सहयोग देने की ठानी हैं.

Kangana has also contributed to PM cares 25 lakhs and donated Ration to daily wage earners families, we need to stand united and do what best we can, many thanks from our family @narendramodi @PMOIndia #PMCARES #Istandwithhumanity pic.twitter.com/oNEif6I2Uj

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 1, 2020