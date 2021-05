Kangana Ranaut ने बंगाल में बीजेपी के Growth Chart को कुछ यूं समझाया

नई दिल्ली: बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं. ऐसे में इस समय में देश का हर शख्स दिन भर से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे यह जानने की बेताबी थी कि बंगाल में ममता बनर्जी (Mamta Benerjee) का ही राज रहेगा या सत्ता पलटने वाली है. वहीं, अब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) ही बहुमत से सरकार बनाने वाली है. लेकिन इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने बीजेपी (BJP) की ग्रोथ को लेकर एक चौंकाने वाला ट्वीट कर दिया है.

दरअसल, बंगाल चुनाव (Bengal election) के नतीजों के सामने आने के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक ट्वीट करते हुए बंगाल में बीजेपी के बढ़ते ग्राफ को समझाने की कोशिश की है. उन्होंने काफी विस्तार से बीते दशकों में बंगाल में बीजेपी की बढ़ती सीटों पर बात करते हुए लोगों का ध्यान खींचा है. देखिए ये ट्वीट...

BJP Growth in Bengal : -

2001-0

2006-0

2011-0

2016-3

2021 - 80+

Above all the chief minister lost her own seat.

we may have expected miracles but it’s not less than that, the growth is phenomenal for BJP ...

We need to build from here and earn #Bengal #BengalElections2021

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) May 2, 2021