Fact Check: क्या कंगना रनौत ने पीएम मोदी से मांगा था शिक्षा मंत्री का पद? जानिए वायरल पोस्ट की सच्चाई

Kangana Ranaut Fake Post: इंटरनेट की दुनिया में आए दिन कोई न कोई ऐसी खबर वायरल हो जाती है जो लोगों को हैरान कर देती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से शेयर की जा रही है. इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि उन्हें देश का अगला शिक्षा मंत्री बनाया जाए. हालांकि, यह पोस्ट फेक है और इसकी एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है. अगर आपने भी यह वायरल पोस्ट देखी है और इस पर यकीन कर लिया है तो थोड़ा रुकिए. यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है.
सोशल मीडिया पर घूम रहे इस फर्जी पोस्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है जैसे यह कंगना रनौत का असली बयान हो. इसमें लिखा गया है कि कंगना ने पीएम मोदी से अपील की है कि उन्हें शिक्षा मंत्री नियुक्त किया जाए. पोस्ट में तंज कसते हुए यह भी लिखा गया कि कंगना शिक्षा का महत्व समझती हैं क्योंकि उन्होंने ही लोगों को बताया था कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली थी.
NEET परीक्षा को लेकर अजीब दावा
इतना ही नहीं, इस फर्जी पोस्ट में NEET परीक्षा को लेकर भी अजीब दावों का जिक्र किया गया है. इसमें लिखा गया है कि अगर कंगना शिक्षा मंत्री बनती हैं तो सिनेमाघरों में उनकी फिल्में देखने वाले छात्रों को NEET में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे. इस तरह की बातें लिखकर सोशल मीडिया यूजर्स को भ्रमित करने की कोशिश की गई है.
क्या है इस दावे का असली सच?
जब इस वायरल पोस्ट की जांच की गई तो सच कुछ और ही निकला. कंगना रनौत ने अपने किसी भी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट या इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा कोई मैसेज पोस्ट नहीं किया है. यह पोस्ट एआई जेनरेटेड या किसी एडिटिंग टूल की मदद से तैयार की गई एक फेक इमेज है. कंगना की तरफ से इस फर्जी पोस्ट पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है.
This is FAKE
Kangana Ranaut never posted any such story. This appears to be a deliberate misinformation campaign, likely by Alia Bhatt’s PR team, aimed at dragging Kangana into unnecessary controversy.@KanganaTeam please take note and consider action against the accounts! https://t.co/CF0SgcBeBh
— Revolver Rani (@RevolverRaniEra) July 15, 2026
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नया शिक्षा मंत्री
यह पूरा मामला धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद गरमाया है. NEET-UG परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के आरोपों के चलते धर्मेंद्र प्रधान पर लगातार इस्तीफा देने का दबाव बन रहा था. देशभर में छात्रों और राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब प्रल्हाद जोशी ने भारत के नए शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने 25 जुलाई 2026 को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली.