सीरीज Tandav के कंटेंट पर भड़कीं Kangana Ranaut, बोलीं- 'जेल में डाल देना चाहिए'

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने सोमवार को अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) की विवादास्पद नई सीरीज 'तांडव' (Tandav) की आलोचना की, जिसमें सैफ अली खान (Siaf Ali Khan) ने अभिनय किया. कंगना ने इसको 'हिंदू फोबिक, एट्रोसियस और ऑब्जेक्शनेबल करार दिया.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, 'समस्या सिर्फ हिंदू फोबिक कॉन्टेंट की नहीं है, बल्कि यह रचनात्मक रूप से खराब है. हर लेवल पर आपत्तिजनक है, इसलिए जानबूझकर विवादस्पद सीन रखे गए हैं. उन्हें न सिर्फ आपराधिक इरादों के लिए बल्कि दर्शकों को टॉर्चर करने के लिए जेल में डाल देना चाहिए.'

The problem isn’t just the Hindu phobic content, it’s also creatively poor and deprived,atrocious and objectionable on every level hence deliberately placed controversial scenes. Put them in jail not just for criminal intentions but also for torturing the viewer #tandavwebseries https://t.co/bmeaPzgkA5

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 18, 2021