ट्विटर पर खामोश रहने की सलाह देने वाले लोगों को Kangana Ranaut ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तरफ से अब उन लोगों के लिए प्रतिक्रिया आई है, जिनकी तरफ से अकसर उन्हें ट्विटर पर खामोश रहने को कहा जाता है. अभिनेत्री का कहना है कि लोगों के पास उन्हें अनफॉलो करने का ऑप्शन है.

कंगना ने आगे कहा कि अगर वे इस विकल्प को नहीं चुनते हैं, तो मतलब कि वे उनके आदी हो चुके हैं.

All the fans who keep checking my tweets all day and keep declaring they are bored/tired and ask me to stay quiet should Mute/unfollow or Block me, if you don’t then you are clearly obsessed. Don’t love me like a hater but if you don’t know any better then go for it

Love

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 9, 2020