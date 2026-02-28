बदल गए कंगना रनौत के सुर? पहले किया विरोध, अब हॉलीवुड में करने जा रही एंट्री, बोलीं- ‘कई ऑफर आए, सोच रही हूं...’

Kangana Ranaut Hollywood Debut: फिल्मी दुनिया से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत इन दिनों एक बड़ी ही खास वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में एक मीडिया इवेंट के दौरन एक्ट्रेस ने अपने फैंस को बड़ा ही चौंका देने वाला हिंद दिया. अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली कंगना ने इशारों-इशारों में बताया कि वे जल्द ही हॉलीवुड में कदम रख सकती हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ अच्छी इंटरनेशनल स्क्रिप्ट्स आई हैं.

और वे फिलहाल उन्हें ध्यान से पढ़ रही हैं. सही समय और सही कहानी मिलने पर ही वे उन पर काम कर सकती हैं. पहले विदेशी फिल्मों का विरोध करने वाली कंगना ने बताया, ‘मेरे पास कुछ ऑफर्स तो हैं, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस और इंटरेस्ट के हिसाब से ही उन पर कोई फैसला लूंगी’. उनका य बयान तेजी से वायरल हो रहा है. लंबे समय से उनके हॉलीवुड डेब्यू को लेकर अफवाहें चल रही थीं. अब खुद कंगना ने ऑफर्स मिलने की बात मान ली है, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई.

इस फिल्म करने वाली थीं हॉलीवुड डेब्यू?

कुछ समय पहले खबर आई थी कि कंगना हॉरर-ड्रामा फिल्म ‘ब्लेस्ड बी द इविल’ से हॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं. बताया गया था कि कहानी एक क्रिश्चियन कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक दर्दनाक हादसे के बाद पुराना फार्महाउस खरीदते हैं. उस घर का अतीत काफी खौफनाक और डरावना होता है और वहीं से कहानी में मिस्ट्री और खौफ का सिलसिला शुरू होता है. हालांकि, इस फिल्म या इसकी शूटिंग को लेकर कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई. कयास लगे कि शायद कंगना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहीं.

7 मिनट 36 सेकेंड का वो गाना... जिसने 67 साल पहले खूब मचाया तहलका, आज भी सुनकर खूब आता है मजा, झूम उठते हैं कदम

पहले खूब किया था विदेशी फिल्मों का विरोध

अब उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनके पास कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं. लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं है कि ‘ब्लेस्ड बी द इविल’ उनमें शामिल है या नहीं. दिलचस्प बात ये है कि कंगना पहले विदेशी फिल्मों को लेकर खुलकर अपनी राय रख चुकी हैं. 2021 में फिल्म ‘थलाइवी’ के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा था, ‘हमें अंग्रेजी और हॉलीवुड फिल्मों को कम बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे सिनेमाघरों पर कब्जा करती जा रही हैं’. उनका मानना था कि पहले हमें अपनी भारतीय फिल्मों को प्रायोरिटी देनी चाहिए.

क्या ग्लोबल पहचान बनाने की तैयारी में कंगना?

अब जब कंगना ने खुद हॉलीवुड ऑफर्स की बात मानी है. हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वे भी प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, इरफान खान, अनिल कपूर और अनुपम खेर की तरह इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने की तैयारी में हैं. अगर सब कुछ सही रहा, तो जल्द ही कंगना को ग्लोबल स्क्रीन पर दिखाई देंगी. साथ ही इसको लेकर फैंस में भी काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है कि वे इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरेंगी और वहां भी अपना अलग मुकाम बनाएंगी.