‘मेरी तरह ही छोटे गांव से आए...’ धर्मेद्र की प्रेयर मीट पर इमोशनल हुईं कंगना रनौत, रुआसे शब्दों में बोलीं- ‘भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी...’

Dharmendra Prayer Meet: हिंदी सिनेमा के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र के निधन को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है. हाल ही में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने एक प्रेयर मीट रखी. इस प्रेयर मीट में बॉलीवुड के तमाम सितारों ने शिरकत की, जिनमें एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत भी शामिल हुईं और काफी इमोशनल नजर आईं.
Dharmendra Prayer Meet: 65 साल तक इंडस्ट्री से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करते आ रहे हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. उनके निधन को 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनके जाने का गम से अब तक उनके परिवार वालों के साथ-साथ उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे उभर नहीं पाए. हाल ही में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने एक प्रेयर मीट रखी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारों के साथ-साथ एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने भी शिरकत की.
इस दौरान कांगना काफी इमोशनल भी नजर आईं. धरम जी की प्रेयर मीट में कंगना ने इमोशनल होकर बताया कि धर्मेंद्र के सफर ने उन्हें कितना इंस्पायर किया है. कंगना ने कहा कि धर्मेंद्र एक छोटे से गांव से आए थे और अपनी मेहनत से सुपरस्टार बने. ये कहानी उन्हें अपनी जिंदगी की याद दिलाती है क्योंकि वे भी एक छोटे शहर से आई हैं और संघर्ष करके यहां तक पहुंची हैं. कंगना ने प्रेयर मीट में धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी की तारीफ करते हुए कहा कि वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक बेहद काइंड और सिंपल पर्सनल थे.
धरम जी की प्रेयर मीट में इमोशनल हुईं कंगना
उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र की सफलता उनके मेहनत और ईमानदारी का नतीजा थी. कंगना ने कहा कि आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी जड़ों को नहीं भूलते. कंगना ने ये भी कहा कि धर्मेंद्र की फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी. उनके रोमांटिक, कॉमेडी और एक्शन किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हउए हैं. कंगना ने कहा कि धर्मेंद्र का सफर ये दिखाता और सिखाता है कि सपने देखने वाले लोग अगर मेहनत करें तो कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं और पहचान बना सकते हैं.
भारतीय सिनेमा का वो चेहरा, जो बस कंडक्टर से बना मेगास्टार, CBSE में पढ़ाया जाता है उनका चैप्टर, 50 सालों से इंडस्ट्री पर कर रहे राज
धरम जी जर्नी से इंस्पायर हुईं कंगना
प्रेयर मीट में मौजूद लोगों ने धर्मेंद्र के योगदान को याद किया और उनकी सादगी की मिसाल दी. कंगना ने कहा कि धर्मेंद्र का जीवन हर कलाकार के लिए एक प्रेरणा है. उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र ने कभी अपने संघर्ष को छिपाया नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया. कंगना ने इमोशनल होकर कहा कि धर्मेंद्र की तरह उन्होंने भी कई मुश्किलों का सामना किया है. उन्होंने बताया कि जब वे इंडस्ट्री में आई थीं, तब उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. लेकिन धर्मेंद्र की तरह उन्होंने भी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा किया.
हाल ही में उनका 90वां जन्मदिन
आखिर में कंगना रनौत ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा चमकेगा. कंगना ने सभी से अपील की कि हम धर्मेंद्र की सादगी और मेहनत से सीख लें और अपने जीवन में उसे अपनाएं. बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को 89 साल की उम्र में हुआ था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका निधन लंबी बीमारी के चलते हुए. हाल ही में उनके परिवार और फैंस ने उनको 90वां जन्मदिन पर खूब याद दिया.
