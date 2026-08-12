10 बेटियों के बाद महिला को हुआ बेटे के जन्म! कंगना रनौत का फूटा गुस्सा, बताई हिमाचल की कड़वी सच्चाई

Kangana Ranaut Himachal Pradesh: बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में हावी पुरुषसत्तात्मक मानसिकता पर करारा हमला बोला है. सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल होने के बाद, जिसने 10 बेटियों को जन्म देने के बाद आखिरकार 11वीं बार में एक बेटे को जन्म दिया, कंगना ने समाज की इस सोच पर कड़ा ऐतराज जताया है. कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी आपबीती और पारिवारिक अनुभवों को शेयर करते हुए समाज के इस दोहरे रवैये को नंगा किया है.
10 बेटियों के बाद 11वीं बार में हुआ बेटा
सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें हिमाचल की एक महिला ने 10 बेटियों के बाद 11वीं बार में एक बेटे को जन्म दिया. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि किसी महिला को सिर्फ इसलिए बार-बार प्रेग्नेंसी के दर्द से गुजारना कि उसे बेटा चाहिए, यह बेहद अमानवीय है. यूजर ने सवाल उठाया कि किसी महिला के पूरे वजूद को सिर्फ एक काम यानी 'बेटा पैदा करने' तक सीमित कर देना आखिर किस हद तक सही है. इस पोस्ट पर कंगना रनौत की नजर पड़ते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा.
'बेटी होने पर शोक जताने पहुंचे लोग'
यूजर की पोस्ट का जवाब देते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि हिमाचल में यह मानसिकता किसी भी अन्य राज्य से कहीं ज्यादा खराब है. उन्होंने अपनी एक बहन (कजिन) का किस्सा याद करते हुए लिखा, "मुझे याद है जब मेरी एक कजिन को दूसरी बार भी बेटी हुई, तो लोग उनके घर ऐसे पहुंचे जैसे कोई शोक सभा हो. उसने मुझे फोन किया और रोते हुए कहा कि रिश्तेदार और लोग घर पर आकर ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे किसी की मौत हो गई हो. वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी. मैं हैरान नहीं थी, लेकिन खुद को बेबस महसूस कर रही थी."
In Himachal this mindset is worse than any other state I feel, I remember when one of my cousins had a second baby girl people poured in to their home for condolences , she called me and cried that relatives/people are coming to talk to her like someone has died she just can’t…
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 11, 2026
'नवजात बच्ची को छूना भी नहीं चाहती थी मां'
कंगना ने एक और दर्दनाक पारिवारिक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि समाज का यह दबाव कितना भयानक हो सकता है. उन्होंने लिखा, "मेरी एक दूसरी कजिन की पत्नी दूसरी बेटी होने के बाद गहरे डिप्रेशन में चली गई थी. हालांकि परिवार और पति बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन वह अपनी नवजात बच्ची का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी और न ही उसे छूना चाहती थी. स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अब वह ठीक है, लेकिन वह मंजर उसकी बड़ी बेटी के लिए भी किसी भयानक सपने से कम नहीं था."
कंगना का सवाल: 'क्या महिला सिर्फ एक मशीन है?'
कंगना रनौत के इस पोस्ट ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. लोग इस बात पर विचार करने को मजबूर हैं कि आज के दौर में भी समाज बेटे की चाहत में महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है. कंगना का मानना है कि महिलाओं को सिर्फ वंश बढ़ाने की मशीन समझना बंद करना होगा और बेटियों के जन्म को भी उतना ही जश्न मनाकर स्वीकारना होगा.
वर्कफ्रंट और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
काम की बात करें तो कंगना रनौत को हाल ही में फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में देखा गया था. मनोज तापड़िया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कामा अस्पताल के नर्सों और स्टाफ की सच्ची वीरता पर आधारित है. हालांकि थिएटर्स में इस फिल्म को ठंडा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन अब यह फिल्म 14 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है. यह पूरी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा पोस्ट किए गए बयान और वायरल वीडियो की प्रतिक्रिया पर आधारित है.