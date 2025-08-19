कंगना रनौत के घर औरतों का हॉस्पिटल जाना था बैन, एक कमरे में हुआ एक्ट्रेस का जन्म, बोली- 'मेरे माता-पिता इन बातों को लेकर शर्मिंदा'
Advertisement
trendingNow12887019
Hindi Newsबॉलीवुड

कंगना रनौत के घर औरतों का हॉस्पिटल जाना था बैन, एक कमरे में हुआ एक्ट्रेस का जन्म, बोली- 'मेरे माता-पिता इन बातों को लेकर शर्मिंदा'

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके घर की औरतें हॉस्पिटल नहीं जाती थीं. एक्ट्रेस ने फैमिली की रूढ़िवादी सोच के बारे में बात की. 

 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 19, 2025, 12:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंगना रनौत
कंगना रनौत

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में हसीना ने अपनी रूढ़िवादी सोच को लेकर बात की और खुलासा किया. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि रंगोली से पहले, उनके माता-पिता का एक बेटा हीरो था, जिसका जन्म के 10 दिन बाद ही दुखद मृत्यु हो गई थी. परिवार का मानना था कि यह अस्पताल की लापरवाही के कारण हुआ था और उस घटना के बाद उनके परिवार की महिलाओं को अस्पतालों में प्रसव कराने से रोक दिया गया.

'मेरी मां का पहला बच्चा एक लड़का था'
हाल ही में हाउटरफ्लाई से बातचीत के दौरान कंगना ने बताया कि मेरी मां का पहला बच्चा एक लड़का था जो जीवित नहीं बचा. जन्म के 10 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई. मेरे पिता ने उसका नाम हीरो रखा था, इसलिए उसे खोना उनके लिए बेहद दर्दनाक अनुभव था. उसका जन्म एक अस्पताल में हुआ था, उसका वजन 3.5 किलो था और उसे कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं था. मेरी मां का मानना है कि अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनके बेटे की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने उसकी गर्भनाल गलत तरीके से काट दी थी. उसके बाद, मेरी दादी ने यह फैसला सुनाया कि हममें से कोई भी अस्पताल में पैदा नहीं होगा. इस घटना के बाद मेरी मां तीन बार और मेरी मौसी दो बार गर्भवती हुईं और हम सभी एक ही घर में एक ही कमरे में पैदा हुए. हमारे लिए अस्पतालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
 
'मेरे माता-पिता इन बातों को लेकर शर्मिंदा'
एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कैसे पितृसत्ता उनके घर में गहराई तक समाई हुई थी. अब मेरे माता-पिता इन बातों को लेकर शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन उस जमाने में परिवार में लड़कियों को अक्सर नीचा दिखाया जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था. वे ऐसी टिप्पणियां करते थे, 'इसको ये नहीं सिखाया, इसको अंदर रखो वरना बड़ी लड़की की शादी नहीं होने देगी.' इन टिप्पणियों ने मेरे भाई-बहनों के साथ मेरे रिश्ते को प्रभावित किया और अक्सर मुझे अकेलापन महसूस कराया.

'आखिरकार मेरा मासिक धर्म हुआ शुरू'
इस दौरान कंगना ने अपनी किशोरावस्था की एक और दर्दनाक याद को याद किया, जब उनके मासिक धर्म में देरी के कारण उनकी मां ने उनका गुड़ियाघर फेंक दिया था. मेरी सभी सहेलियों को कक्षा 6 से 9 के बीच मासिक धर्म आ गया था और मैं अभी भी इंतजार कर रही थी. इससे मेरी मां चिंतित हो गईं. उस समय मैं अपने गुड़ियाघर को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थी. एक दिन मेरी मां बहुत गुस्सा हुईं. उनके मासिक धर्म में पहले ही देरी हो चुकी है और वे अभी भी अपनी गुड़ियों में खोई हुई हैं. उन्होंने उन्हें फेंक दिया, यह सोचकर कि देरी का कारण वे ही हैं. फिर एक दिन मैं उठी और मेरे आस-पास की हर चीज खून से सनी हुई थी. मैं बहुत डर गई, जबकि मेरी मां खुश थीं कि आखिरकार मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

kangana ranaut

Trending news

US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
;