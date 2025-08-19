कंगना रनौत के घर औरतों का हॉस्पिटल जाना था बैन, एक कमरे में हुआ एक्ट्रेस का जन्म, बोली- 'मेरे माता-पिता इन बातों को लेकर शर्मिंदा'

Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके घर की औरतें हॉस्पिटल नहीं जाती थीं. एक्ट्रेस ने फैमिली की रूढ़िवादी सोच के बारे में बात की.
Trending Photos
Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में हसीना ने अपनी रूढ़िवादी सोच को लेकर बात की और खुलासा किया. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि रंगोली से पहले, उनके माता-पिता का एक बेटा हीरो था, जिसका जन्म के 10 दिन बाद ही दुखद मृत्यु हो गई थी. परिवार का मानना था कि यह अस्पताल की लापरवाही के कारण हुआ था और उस घटना के बाद उनके परिवार की महिलाओं को अस्पतालों में प्रसव कराने से रोक दिया गया.
'मेरी मां का पहला बच्चा एक लड़का था'
हाल ही में हाउटरफ्लाई से बातचीत के दौरान कंगना ने बताया कि मेरी मां का पहला बच्चा एक लड़का था जो जीवित नहीं बचा. जन्म के 10 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई. मेरे पिता ने उसका नाम हीरो रखा था, इसलिए उसे खोना उनके लिए बेहद दर्दनाक अनुभव था. उसका जन्म एक अस्पताल में हुआ था, उसका वजन 3.5 किलो था और उसे कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं था. मेरी मां का मानना है कि अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनके बेटे की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने उसकी गर्भनाल गलत तरीके से काट दी थी. उसके बाद, मेरी दादी ने यह फैसला सुनाया कि हममें से कोई भी अस्पताल में पैदा नहीं होगा. इस घटना के बाद मेरी मां तीन बार और मेरी मौसी दो बार गर्भवती हुईं और हम सभी एक ही घर में एक ही कमरे में पैदा हुए. हमारे लिए अस्पतालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
'मेरे माता-पिता इन बातों को लेकर शर्मिंदा'
एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कैसे पितृसत्ता उनके घर में गहराई तक समाई हुई थी. अब मेरे माता-पिता इन बातों को लेकर शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन उस जमाने में परिवार में लड़कियों को अक्सर नीचा दिखाया जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था. वे ऐसी टिप्पणियां करते थे, 'इसको ये नहीं सिखाया, इसको अंदर रखो वरना बड़ी लड़की की शादी नहीं होने देगी.' इन टिप्पणियों ने मेरे भाई-बहनों के साथ मेरे रिश्ते को प्रभावित किया और अक्सर मुझे अकेलापन महसूस कराया.
'आखिरकार मेरा मासिक धर्म हुआ शुरू'
इस दौरान कंगना ने अपनी किशोरावस्था की एक और दर्दनाक याद को याद किया, जब उनके मासिक धर्म में देरी के कारण उनकी मां ने उनका गुड़ियाघर फेंक दिया था. मेरी सभी सहेलियों को कक्षा 6 से 9 के बीच मासिक धर्म आ गया था और मैं अभी भी इंतजार कर रही थी. इससे मेरी मां चिंतित हो गईं. उस समय मैं अपने गुड़ियाघर को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थी. एक दिन मेरी मां बहुत गुस्सा हुईं. उनके मासिक धर्म में पहले ही देरी हो चुकी है और वे अभी भी अपनी गुड़ियों में खोई हुई हैं. उन्होंने उन्हें फेंक दिया, यह सोचकर कि देरी का कारण वे ही हैं. फिर एक दिन मैं उठी और मेरे आस-पास की हर चीज खून से सनी हुई थी. मैं बहुत डर गई, जबकि मेरी मां खुश थीं कि आखिरकार मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.