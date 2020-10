'तेजस' के डायरेक्टर के लिए कंगना ने होस्ट की डिनर पार्टी, रंगोली ने पार की सभी हदें

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने फिल्म 'तेजस' की शूटिंग शुरू कर दी है. बीते दिन कंगना ने फिल्म के डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा को खाने पर इनवाइट किया था. इसके साथ ही कंगना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है. ये वीडियो काफी मजेदार हैं. इनमें देखा जा सकता है कि घर आए कंगना के मेहमान काफी इंजॉय कर रहे हैं.

सर्वेश मेवाड़ा कंगना ने डिनर वर किया इनवाइट

कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'फिल्में बनाने का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि आपको इतने सारे अद्भुत कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है. ये हैं कुई प्रतिभाओं में माहिर और हमारी टीम के कप्तान, तेजस के लेखक-निर्देश सर्वेश मेवाड़ा.'

Most amazing aspect of making movies is that you get to meet so many wonderful artists, lovely to know this bundle of some serious talent, writer director of Tejas, captain of our team sarveshmewara1 pic.twitter.comrMofSd60VY

