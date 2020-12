Kangana Ranaut ने इस कॉमिक आर्टिस्ट पर निकाली भड़ास, TWEET कर की सरेआम बेइज्जती

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का नाम लेते ही आजकल विवाद याद आ जाते हैं. कंगना रनौत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखरता से बात करती रही हैं. एक्ट्रेस आए दिन किसी न किसी पर हमला बोलती रहती हैं. इस बार कंगना के निशाने पर सलोनी गौर हैं. सलोनी गौर एक कॉमिक आर्टिस्ट हैं, जो कंगना की मिमिक्री करती हैं. लोगों को सलोनी का अंजाद काफी पसंद आता है.

कंगना का सलोनी पर वॉर

17 दिसंबर को सलोनी गौर (Saloni Gaur) ने एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें वो कंगना के गेटअप और एक्सेंट में दिखाई दे रही थीं और ‘सिरी’ से पूछ रही थीं कि ‘बेस्ट एक्ट्रेस कौन?’ फिर क्या कंगना ने जैसे ही इस वीडियो को देखा वैसे ही अपनी प्रतिक्रिया दे डाली. एक्ट्रेस ने मनुष्य की प्राकृतिक क्रियाओं का सहारा लेते हुए सलोनी के वीडियो पर कमेंट कर दिया.

कंगना ने सलोनी को लथाड़ा

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्वीट कर लिखा, 'बाजार में मेरे मलत्याग (Excretion) के लिए भी जगह है. मैम, मेरा मतलब आपके लुक से नहीं है. ये तो मेरे बारे में आपके विचार हैं, जो बासी हैं और सड़ांध मार रहे हैं. इस लिहाज से मैं इसे अपना मलत्याग ही कहूंगी. मेरे नाम से काम लेने और इसे बेचने के लिए मैं आपको पूरे नंबर देती हूं. लीजेंड्स की टट्टी भी बिकती है.' कंगना के ट्वीट से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है.

There is a market for my excretion also, I don’t mean your looks ma’am, it is your perception of me rotting and stinking, in that aspect it qualifies to be my excretion, I give you full marks for successfully impersonating that and selling it also, LEGENDS shits also sells

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 18, 2020