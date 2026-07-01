/Lock Upp 2: ‘जेल’ में होगी कंगना रनौत की ‘धाकड़’ एंट्री, ‘जनता की आवाज’ बनकर करेंगी पहला एविक्शन

Kangana Ranaut In Lock Upp 2: ओटीटी का फेमस रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. जेल की सलाखों के पीछे बंद कैदी (कंटेस्टेंट्स) को लग रहा था कि वे धीरे-धीरे इस माहौल में ढल रहे हैं, लेकिन अचानक शो में मेकर्स कैदियों के लिए एक ऐसा तगड़ा झटका लेकर आ रहे हैं, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी.
'लॉकअप सीजन 2' अब अपने पहले हफ्ते के एलिमिनेशन यानी 'टर्मिनेशन' के बेहद करीब पहुंच गया है. ऐसे में सलाखों के पीछे बंद कैदियों की धड़कनें तेज होना लाजिमी है. लेकिन इस वीकेंड का ड्रामा तब दोगुना हो जाएगा, जब शो में बॉलीवुड की क्वीन और इस शो के पहले सीजन की होस्ट कंगना रनौत की एंट्री होगी. कंगना रनौत इस वीकेंड 'लॉकअप: सच या सजा' में 'जनता की आवाज' बनकर कैदियों के सामने खड़ी होने वाली हैं. एक्ट्रेस के आने की खबर सुनते ही जेल में बंद कैदी (कंटेस्टेंट्स) के पसीने छूट गए.
अब ऐसे में आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये 'जनता की आवाज' का क्या ट्विस्ट है? तो आपको बता दें कि यह शो के कैदियों को सीधे दर्शकों के करीब ले जाने का एक शानदार जरिया है, जहां उनके पापों और सच का हिसाब खुद जनता करेगी. लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि क्या कंगना जेल के अंदर कोई अच्छी खबर लेकर आएंगी या फिर बुरी. इस वीकेंड का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है.
'लॉकअप सीजन 2' में अपनी इस धमाकेदार एंट्री को लेकर खुद कंगना रनौत ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कैदियों को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, 'ये शो हमेशा से अपने सच को स्वीकार करने के बारे में रहा है, फिर चाहे वो सच कितना भी कड़वा या असहज करने वाला क्यों न हो. इस वीकेंड रियलिटी शो 'लॉकअप: सच या सजा' में पहले टर्मिनेशन के लिए फराह खान और रितेश देशमुख के साथ जूरी यानी 'जनता की आवाज' के रूप में जुड़ते हुए मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूं कि आपके हर फैसले की एक कीमत होती है, जिसे चुकाना ही पड़ेगा.'
कंगना का यह बयान बिल्कुल साफ करता है कि वह जेलर फराह खान और रितेश देशमुख के साथ मिलकर इस हफ्ते किसी एक कंटेस्टेंट की छुट्टी करने वाली हैं. पहले ही हफ्ते में श्रेया कालरा, श्रेष्ठ अय्यर, सूफी मोतीवाला, रियाज अली और माधुरी ग्रोवर जैसे नाम डेंजर जोन में हैं. ऐसे में कंगना की यह 'अदालत' किस पर भारी पड़ेगी, यह देखना दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प होगा. वीकेंड पर होने वाला यह पहला एविक्शन हर किसी के होश उड़ा देगा. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कंगना के तीखे सवालों के सामने कौन-सा कैदी अपना सच बयां कर पाता है. साथ ही, किसका पत्ता शो से साफ होगा, इस पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी.