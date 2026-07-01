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Lock Upp 2: ‘जेल’ में होगी कंगना रनौत की ‘धाकड़’ एंट्री, ‘जनता की आवाज’ बनकर करेंगी पहला एविक्शन

Kangana Ranaut In Lock Upp 2: ओटीटी का फेमस रियलिटी शो 'लॉकअप 2' के पहले हफ्ते के एविक्शन में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला. शो में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत 'जनता की आवाज' बनकर धमाकेदार एंट्री करने जा रही हैं. वह जेलर रितेश देशमुख और फराह खान के साथ किसी एक कैदी का पत्ता साफ करेंगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 01, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:25 AM IST
Lock Upp 2: ‘जेल’ में होगी कंगना रनौत की ‘धाकड़’ एंट्री, ‘जनता की आवाज’ बनकर करेंगी पहला एविक्शन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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