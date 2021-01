Kangana Ranaut को याद आई बचपन की लोहड़ी, सुनाया मजेदार किस्सा

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने बुधवार को याद किया कि कैसे वह हिमाचल प्रदेश में अपने बचपन के दिनों में लोहड़ी (Lohri) मनाया करती थीं. अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इंस्टाग्राम पर अपने बचपन की लोहड़ी को याद करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिसके साथ कैप्शन में उन्होंने हिमाचल की लोहड़ी के बारे में भी बताया है.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह बैंगनी रंग का कपड़ा पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, 'हिमाचल में हमारे यहां लोहड़ी गाने की परंपरा है, जब मैं छोटी थी, तो बच्चे समूह बनाकर लोहड़ी गाते थे और पैसे/मिठाइयां लेते थे. गांवों और संयुक्त परिवारों के बच्चों को शहर के एकल परिवार के बच्चों की अपेक्षा ज्यादा मौज-मस्ती करने को मिलता था. 2021 लोहड़ी की शुभकामनाएं.'

In Himachal we have a tradition of singing Lohri, when I was small, children made groups and sang Lohri in neighbourhoods and collected money/sweets, children in villages and joint families have much more fun than city kids in nuclear families, anyway #HappyLohri2021 pic.twitter.com/McsJP65zyw

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 13, 2021