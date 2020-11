कंगना रनौत को आई मुंबई की याद, बोलीं- एक चीज को करती हूं बहुत मिस

नई दिल्ली: बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों मुंबई से दूर हैं और वे अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही हैं. उन्होंने कुछ फोटोज साझा करते हुए लिखा कि हर सुबह मुंबई में घुड़सवारी करने की याद आती है. कंगना ने अपनी घुड़सवारी करने कई तस्वीरें फैन्स के लिए शेयर की हैं.

घुड़सवारी में कंगना को आता था मजा

तस्वीरों के साथ अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा है, 'मुझे मुंबई के बारे में जिस एक चीज की सबसे ज्यादा याद आ रही है, वह है रेस कोर्स में हर दूसरी सुबह घुड़सवारी करना. मैं कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रही, लेकिन मुझे अपने घोड़े का साथ काफी भाता है. हमारा एक-दूसरे के साथ रहना एक जिंदादिली का एहसास दिलाता है. हैशटैगमनडेमोटिवेशन.'

One thing I miss the most about Mumbai is horse back riding every other morning in race course, I have never been a sports person but I find meditative partnership with my horse, being one with another being is such as exhilarating experience #MondayMotivation pic.twitter.com/nawGCHoSgO

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 2, 2020