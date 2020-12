Kangana Ranaut ने खुद को बताया हॉटेस्ट टारगेट, बोलीं- 'अगर डॉन होती...'

नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के ट्विटर वॉर की गर्माहट भी शांत भी नहीं हुई थी कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने भी कंगना ने खिलाफ मोर्चा खोल लिया. इस माहौल को देखते हुए कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्विटर पर खुद को हॉटेस्ट टारगेट घोषित कर दिया है. इसे लेकर उन्होंने एक मजेदार ट्वीट किया है, जो अब जमकर वायरल हो रहा है.

हाल ही में जमकर ट्रोल हो चुकीं कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने खुद को हॉटेस्ट टारगेट घोषित करते हुए लिखा है, 'मैं फिलहाल देश की सबसे हॉटेस्ट टारगेट हूं. मुझे टारगेट करो और तुम मीडिया के फेवरेट बन जाओगे. मूवी माफिया तुम्हें रोल ऑफर करेगी. तुम्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड मिलेंगे, शिवसेना से टिकेट मिलेगी. अगर मैं डॉन होती तो 72 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे होती.'

What you saying ! I am the hottest target in the country right now, target me and you will become media’s favourite, movie mafia will offer you roles, give you movies, filmfare award, shiv Sena tickets every thing. If I were a don you know 72 mulkon ki police mere peeche hoti https://t.co/wEbMTsl1DW

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 5, 2020