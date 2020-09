Anurag Kashyap पर फिर बरसीं Kangana Ranaut, कह डाली ऐसी बात

नई दिल्लीः आजकल कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. लगता है कि वह फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. अभिनेत्री पायल घोष के अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद से कंगना अनुराग पर लगातार हमला बोल रही हैं. वह फिर से अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग करने लगी हैं.

What is this gunda raaj going on in Mumbai? No one can question world’s most incompetent CM and his team? What will they do to us? Break our houses and kill us? @INCIndia who is answerable for this? #istandwithsaahilchoudhary https://t.co/sthXJK0jzl

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 29, 2020