‘हम सब अंदर डरे हुए थे और सोच रहे थे...', CJP प्रोटेस्ट पर क्या बोलीं कंगना रनौत? तेजी से वायरल हो रहा VIDEO

संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी बात रखी है. उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी सरकार को दबाव में लाकर ये तय नहीं कराया जा सकता कि कौन मंत्री पद पर रहेगा और कौन नहीं. उनका ये बयान तब आया जब विपक्षी सांसद नीट परीक्षा विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे और संसद में लगातार हंगामा कर रहे थे और बाहर CJP का प्रोटेस्ट जारी है.
इस पूरे मामले पर ANI से बात करते हुए कंगना रनौत ने जोर देते हुए कहा कि संसद बहस और सवाल पूछने की जगह है. विपक्षी सांसदों को वहां अपनी बात रखनी चाहिए और सरकार से जवाब मांगना चाहिए. उन्होंने कहा कि बहस की जगह हंगामा करना और कार्यवाही को रोकना बिल्कुल भी सही नहीं है. कंगना का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शनों से संसद का कीमती समय खराब होता है और जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती, इसलिए विपक्ष को हंगामा बंद करना चाहिए.
#WATCH | Delhi | On the CJP protest outside Parliament yesterday, BJP MP Kangana Ranaut says, "All parliamentarians were inside the Parliament. We all were scared, thinking that the mob might attack us. I appreciate Delhi Police for playing the role of a shield, not letting… pic.twitter.com/Oop3B29PKw
— ANI (@ANI) July 21, 2026
21 जुलाई को पार्लियामेंट के बाहर CJP प्रोटेस्ट पर BJP MP कंगना रनौत ने कहा, ‘सभी पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के अंदर थे. हम सब डरे हुए थे, सोच रहे थे कि भीड़ हम पर हमला कर सकती है. मैं दिल्ली पुलिस की तारीफ करती हूं कि उन्होंने ढाल बनकर लोगों को नुकसान नहीं होने दिया’.
संसद सत्र का मुख्य उद्देश्य देश के जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात करना है. यहां सरकार को हर काम के लिए जवाबदेह बनाना जरूरी है. सभी चाहते हैं कि सदन शांति से चले और विपक्षी नेता अपने सवाल सही तरीके से पूछें. लेकिन चर्चा छोड़कर सिर्फ हंगामा करना और माहौल बिगाड़ना बिल्कुल सही रास्ता नहीं है. सदन की कार्यवाही सही ढंग से चलाना हर नेता का फर्ज है. जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस तो जायज है, पर संसद में गतिरोध पैदा करने से जनता का ही नुकसान होता है.
कंगना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मर्यादा में रहकर सवाल पूछना सबसे जरूरी है. साथ ही कंगना ने मंत्रियों को हटाने की मांग पर भी तीखा जवाब देते हुए कहा कि आप सरकार पर दबाव बनाकर ये फैसला नहीं ले सकते कि किसे पद से हटाना है और किसे बनाए रखना है. इस तरह का दबाव बनाना सही तरीका नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने जिस सरकार को चुना है, उसे यह तय करने का पूरा अधिकार है कि देश कैसे चलाना है.
उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को इतना ही ऐतराज है तो उन्हें चुनाव लड़कर आना चाहिए. मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में छह पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के तुरंत बाद ही हंगामा शुरू हो गया. विपक्षी सांसदों ने नीट परीक्षा विवाद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान से जुड़े आरोपों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी. वे लगातार इन मुद्दों पर बात करने पर अड़े रहे, जिससे सदन का माहौल गरमा गया. विपक्ष ने सत्र की शुरुआत से ही इन दोनों मुद्दों को उठाने के संकेत पहले ही दे दिए थे.
हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से शांत रहने की अपील की. उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठने और सदन की कार्यवाही चलाने में मदद करने को कहा. स्पीकर ने बार-बार उनसे सहयोग की गुजारिश की, लेकिन सांसदों ने उनकी एक न सुनी. नारेबाजी और हंगामा बढ़ता ही गया, जिसके चलते आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. विपक्ष अब भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है.