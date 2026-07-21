Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘हम सब अंदर डरे हुए थे और सोच रहे थे...', CJP प्रोटेस्ट पर क्या बोलीं कंगना रनौत? तेजी से वायरल हो रहा VIDEO

Kangana Ranaut on CJP Protest: संसद के मानसून सत्र में नीट परीक्षा विवाद को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है. इस बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कड़ा रुख अपनाता ने हुए कहा कि दबाव बनाकर मंत्री को नहीं हटाया जा सकता. इतना ही नहीं, उन्होंने CJP प्रोटेस्ट को लेकर भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ‘हम सब अंदर डरे हुए थे’.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 21, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:44 AM IST
‘हम सब अंदर डरे हुए थे और सोच रहे थे...', CJP प्रोटेस्ट पर क्या बोलीं कंगना रनौत? तेजी से वायरल हो रहा VIDEO
Image Credit: Kangana Ranaut on CJP ProtestSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘हम सब अंदर डरे हुए थे और सोच रहे थे...’ CJP प्रोटेस्ट पर क्या बोलीं कंगना रनौत?
kangana ranaut22 min ago
2
Jagannath Temple28 min ago
3
Kazakhstan32 min ago
4
Kushagra Ojha43 min ago
5
entertainment44 min ago